Nepopisna gneča, že zjutraj se za vstop na Hrvaško čaka več kot tri ure

Do ponedeljka bo promet med Avstrijo in Hrvaško v obe smeri močno povečan. Čakalne dobe na mejnih prehodih so veliko daljše kot običajno, na cestah proti nekaterim mejnim prehodom nastajajo daljši zastoji.



Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je zastoj dolg približno osem kilometrov.



Na avstrijski strani predora Karavanke se proti Sloveniji vije štirikilometrska kolona. Predor proti Sloveniji občasno zapirajo.



Na dolenjski avtocesti med priključkom Brežice in mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški je zastoj dolg približno tri kilometre.



Zastoji pred mejnimi prehodi proti Hrvaški:

- pred Dobovcem 5 kilometrov,

- pred Jelšanami 6 - 7 kilometrov,

- pred Metliko 1,5 kilometra.



Za izstop iz Slovenije se trenutno najdlje, tri ure in pol, čaka na MP Dobovec, na Gruškovju pa tri ure. Na Jelšanah, Obrežju in v Metliki čakajo osebna vozila za vstop na Hrvaško več kot dve uri.



Za vstop v Slovenijo osebna vozila najdlje čakajo na Gruškovju in sicer tri ure. Na Obrežju se čaka več kot dve uri, na drugih MP čakalne dobe ni.

