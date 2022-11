V gozd odvrgli več kilogramov hrane, tudi tiste, ki jo ranljivim delijo brezplačno

Na spletu so se pojavile objave fotografij divjih odlagališč hrane. Nanje je opozorilo društvo Humanitarček: »Medtem ko cene hrane naraščajo in se nam zaradi vojne v Ukrajini morda obeta celo pomanjkanje hrane, jo nekateri mečejo proč ... Da gre za izredno zavržno dejanje, kaže tudi dejstvo, ki je razvidno iz embalaže, in sicer da gre za hrano, ki je v paketih pomoči za tiste najbolj ranljive.«

Takšne pakete ranljive skupine prejmejo brezplačno. Oktobra je ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti Slovenski karitas in Rdeči križ (RK) Slovenije tretjič letos dobavilo 668.550,50 kg hrane, od tega 69.785,50 kg jajčnih testenin, 91.444 kg brušenega dolgozrnatega riža, 384.377 litrov mleka, 45.184 kg konzerviranega fižola, 77.760 kg konzerviranega graha ter pšenične bele moke.

Kot je razvidno s fotografij, je bilo tokrat med raztreščeno hrano ob gozdni cesti največ moke, testenin in riža. Zadnji je v embalaži, na kateri je označeno, da hrana ni za prodajo in da gre za pomoč EU. Kot je razvidno iz objav na spletu, to ni osamljen primer. V Humanitarčku opozarjajo: »Ne mečite hrane tako brezsramno stran. Verjamemo, da jo je težko odnesti nazaj na Rdeči križ ali Karitas, ampak vsaka večja trgovina že ima zbirne košare za hrano. Odnesite tja, povsem anonimno. Prav tako lahko anonimno hrano odnesete pred centre ZPM Moste Polje, pred varne hiše, pred zavetišča za brezdomce, pred Anine zvezdice, podarite Slovenski filantropiji.«

V Sloveniji pod pragom revščine živi 90.000 starostnikov in 273.000 ljudi, mlajših od 65 let. V Humanitarčku pozivajo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da vzpostavijo enotno bazo za razdeljevanje hrane, saj lahko zdaj nekateri »dobijo 5 paketov hrane različnih organizacij, 85-letna Anka pa niti enega, ker se ne znajde tako dobro«.

Za komentar smo prosili pristojno ministrstvo. Nanj še čakamo, pa tudi na odgovor, ali je enotna baza podatkov upravičencev za pakete hrane že v pripravi. Kaj je največja težava pri razdeljevanju tovrstnih paketov in kakšne so sistemske napake, ki bi jih morali nujno odpraviti, smo vprašali RK Slovenije, ki nam odgovore pripravlja in jih bomo objavili, ko jih prejmemo.