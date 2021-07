Neokrnjen raj sredi Jadrana

Je največji od 46 otokov, ki sestavljajo istoimenski arhipelag. FOTO: Barbara K. Petek

Nekoč so se grški bogovi tako dolgo pričkali, kateri otok je lepši, Mljet, Korčula ali Lastovo, da je Zeus (po nekaterih virih Pozejdon) v izvidnico poslal svojega odposlanca, da bi v živo preveril lepote vseh treh in pomagal razrešiti dilemo. A tudi božji odposlanec je imel z odločitvijo velike težave. Tako dolgo je opazoval in preučeval omenjene otoke, da je okamnel in sredi Jadranskega morja ostal vse do danes. Imenuje se otok Glavat. Tako vsaj pravi ena od legend, ki krožijo o Lastovu, enem najbolj odročnih poseljenih otokov v Jadranskem morju.Lastovo je le eden od skupno 46 otokov, ki sestavljajo istoimenski arhipelag, ter hkrati največji. Za pot do njega si je treba vzeti čas. Trajekt do otočka, velikega slabih 47 kvadratnih kilometrov, vozi samo z otoka Korčula oziroma iz Splita, v Veli Luki je treba prestopiti na drug trajekt, v Dubrovniku pa se je do mesta Ubli na Lastovu mogoče vkrcati na katamaran. Iz Ljubljane za pot z avtomobilom potrebujemo dobrih deset ur, vključno s skoraj peturno vožnjo s trajektom iz Splita. Ker je mnogim turistom, ki množično drvijo v Istro in na Kvarner, pot predolga, je otok raj za tiste, ki si želijo uživati v miru, neokrnjeni naravi, turkiznem morju, skoraj praznih plažah in romantičnih večerih pod zvezdami. Nočno nebo, kot je na Lastovu, je težko najti. Svetlobna onesnaženost je tako nizka, da bi lahko rekli, da je ni. Ulične svetilke so redke, pa še tiste, ki ljudem ponoči osvetljujejo pot, so obrnjene k tlom, da zvezdogledom ne kvarijo užitka ob opazovanju neba. Ponoči se luči kmalu ugasnejo, tisti, ki si želijo bučnih zabav, ki trajajo do jutra, se običajno ustavijo bolj severno, na Braču ali Hvaru. Na Lastovu nočnih klubov ni, kar pa ne pomeni, da manjka barov in konob, kjer ponujajo tradicionalne jedi, skoraj izključno iz lokalnih sestavin. Vsaka vas, teh je na otoku pet, ima vsaj eno konobo, cene hrane in pijače pa so več kot ugodne. Gostinstvo in turizem, večina nastanitev na otoku je zasebnih, poleg njih je mogoče bivati še v kampu ter enem in edinem hotelu, ki je v kraju Ubli, sta tudi redki panogi, v kateri lahko domačini, le še manj kot 500 jih menda živi na otoku, najdejo zaposlitev. Nekaj se jih ukvarja še z vinogradništvom, poljedelstvom, ribolovom in oljarstvom, na otoku sta tudi dve trgovini. Nekoč je v glavnem mestu, ki se prav tako imenuje Lastovo, stala trgovina s spominki, danes je od nje ostal samo še napis.Je raj za potapljače, saj je večji del otoka in okoliškega morja od leta 2006 nacionalni park. Okoli otočkov mirno živi ogromno vrst rib, školjk in rakov, med njimi jastogi, koral, alg, spužev in drugega življa, ki je iz bolj obleganih delov Jadranskega morja že skoraj izginilo.