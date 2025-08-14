Kazni, ob katerih bodo lastniki mačk zajeli sapo! Prihaja novi zakon in s tem visoke globe

V Sloveniji je po podatkih centralnega registra hišnih živali registriranih 250.676 psov in 56.888 mačk, pri čemer novi zakon o zaščiti živali predvideva tudi obvezno čipiranje mačk. Kot piše časnik Delo, bo to postalo obvezno 1. januarja 2027, do takrat pa velja prehodno obdobje, v katerem država sofinancira postopek s 30 evri (cena označitve, potnega lista in registracije znaša približno 33 evrov).

Kot piše Delo, nadzor nad spoštovanjem zakonodaje izvajajo policija, občinski redarji, veterinarji ter različni inšpektorji – kmetijski, lovski, ribiški in tisti, pristojni za ohranjanje narave. Za nečipirane mačke po letu 2027 bodo predpisane kazni enake kot za pse brez povodca – od 600 do 1200 evrov. Obveznost čipiranja velja za vse mačke, tudi starejše in tiste, ki živijo izključno v stanovanju.

Do 1. januarja 2027 velja prehodno obdobje za čipiranje mačk.

Za lastnike, ki psa na javnih površinah nimajo na povodcu, so predpisane kazni. Višina globe je med drugim odvisna od tega, ali jo izreče policija ali občinski redarji, giblje pa se od 200 do 1200 evrov. Če lastniki ne pobirajo pasjih iztrebkov, jim mestni redarji lahko naložijo kazen v višini 100 evrov. Lani je ljubljansko mestno redarstvo ugotovilo 127 kršitev zakona o zaščiti živali.

Čipiranje mačk omogoča identifikacijo lastnikov in s tem prevzemanje odgovornosti za svojo žival. Tudi mačke, ki živijo izključno v stanovanju ali hiši, lahko pobegnejo v okolje. FOTO: CABQ GOV

Mestna občina je od leta 2007 uredila šest pasjih parkov. Na voljo so klopi za obiskovalce, smetnjaki za odpadke ter posebni koši za pasje iztrebke. Uporaba pasjih parkov v Ljubljani je brezplačna, poroča Delo.

V Ljubljani je registriranih 25.925 psov, kar pomeni, da ima psa skoraj vsak deseti prebivalec. Mestna občina je od leta 2007 uredila šest pasjih parkov, kjer se psi lahko gibljejo brez povodca, drugje pa morajo biti pripeti. Kot pravijo na MOL, so pasji parki brezplačni, ureditev vsakega posameznega parka pa je stala med 10 in 15 tisoč evri. Za njihovo vzdrževanje skrbi Voka Snaga.