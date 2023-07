Nenormalna nevihta razdejala Goriško in Brda: privršalo je z jasnega (FOTO)

Kako velika bo škoda, večina vinogradnikov in kmetovalcev po neurju, ki je v noči na torek udarilo na Goriškem, ocenjuje le čez palec. Včeraj, ker je prav tako močno deževalo, se jih veliko še ni prav zares odpravilo na teren. »Prava slika se bo pokazala jutri in pojutrišnjem,« nam je, medtem ko smo si z njim ogledali stanje v poškodovanih vinogradih, povedal Zlatko Mavrič z domačije Belica v Medani v Goriških brdih. Takrat bodo vidni tudi poškodovani grozdi, ki bodo potemneli in začeli propadati, saj ni uničeno le tisto, kar je počilo. »Nekateri vinogradi bodo lahko uničeni tudi do 70- ali 8...