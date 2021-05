Nenavadno vreme: poglejte, kaj so namerili zjutraj

Zadnji dan v mesecu maju se je začel zelo sveže. Na zadnji dan meteorološke pomladi so merilne naprave izmerile precej nizke temperature. Kakšne so bile? Na Kredarici –5,6, v Babnem Polju –1,5, Iskrba pri Kočevju –0,2, v Logarski Dolini 0,2, v Ratečah in v Novi vasi na Blokah 0,3 in v Logatcu 0,7.



Danes in v torek bo dokaj sončno, popoldne bodo še mogoče kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Goriškem in ob morju okoli 22 °C.



Kako pa bo v prihodnjih dneh? V sredo in četrtek bo sončno in nekoliko topleje. Predvsem v hribih severozahodne Slovenije bo lahko popoldne nastala kakšna ploha.

