Nenavadno parkiran avto vodil do šokantnega odkritja! Velenjska policista moškemu rešila življenje

Velenjska policista Aljaž Ovčjak in Bine Urleb sta se minuli petek v poznih večernih urah peljala proti Plešivcu, ko sta pred stanovanjsko hišo ob cesti naletela na prazno osebno vozilo s prižganimi lučmi. Ker je bilo poleg tega delno parkirano na vozišču, sta sklenila preveriti, kaj se dogaja. Napotila sta se torej proti hiši in klicala lastnika, ta pa se je oglasil iz kleti, iz katere pa sam ni mogel. V hiši na samem živi sam. Izkazalo se je, da so se 62-letnemu Danijelu Pirmanšku pred dotrajano in nedograjeno hišo vdrla tla, padel je v klet dva metra globoko in tam ostal ujet več ur, saj ...