Nenavadno: ko stroka predstavi dejstva, potem pa pove, da pač veljajo drugačna pravila

Mnogi že nekaj časa zanima, zakaj za prebolevnike in cepljene ne veljajo najmanj ista pravila. Za cepljene papir s QR-kodo, da izpolnjujejo PCT-pogoj, velja za nedoločen čas (čeprav že obstajajo raziskave, ki kažejo, da se odpornost mesece po cepljenju precej zniža), medtem ko za prebolevnike le šest mesecev od pozitivnega testa. In kljub temu da je po nekaterih hitrih raziskavah kaže, da so prebolevniki bolj zaščiteni.

Ta teden je v Odmevih gostovala Bojana Beović, vodja posvetovalne skupine za cepljenje. Voditelja je zanimalo, ali imajo namen spreminjati pravila za prebolevnike, pa je povedala: »Čas je pokazal – ne gre samo za protitelesa, gre tudi za druge mehanizme imunosti –, da je prebolevnost pravzaprav dlje časa zaščitna kot cepljenje. Prebolevniki zbolevajo kasneje oziroma manj pogosto kot cepljene osebe v istem času.« Zakaj potem nista prebolevnost in cepljenje vsaj izenačena, ampak je tehtnica močno nagnjena v korist cepljenja? Ona pa se je začela sklicevati na »priporočilo Evropske unije in pravila drugih držav, ki v večini primerov še vedno vztrajajo na tej uredbi Evropske unije, da naj se prebolevnost upošteva šest mesecev po pozitivnem PCR-testu«. Potem pa je dodala: »Na protitelesa, kot je bilo že večkrat povedano, se v smislu preverjanja zaščitenosti posameznika po preboleli bolezni še ne moremo zanesti, ker ne vemo, kakšna je ta mejna vrednost. Zato upoštevamo čas, potem ko je nekdo bolezen prebolel.«