Nenavadni pridelki pri Kološevih iz Puconcev: korenček kot roka (FOTO)

Čeprav je letošnja sezona vse prej kot ugodna za kmetovalce, vinogradnike, sadjarje in vrtnarje, saj jim je pridelke najprej uničeval mraz, nato so se neprizanesljivo vrstili huda neurja, toča, vetrolomi, poplave in druge naravne nevšečnosti, številni pridelovalci poročajo o zanimivih plodovih.

Pozno poletje in jesen sta obdobji, ko vse marljive roke žanjejo sadove svojega trdega dela, pri tem pa jih nemalokrat doleti tudi prijetno presenečenje. Nekateri plodovi so namreč prav nenavadni, izredno veliki ali pa majhni ter zanimivih oblik, tudi delov človeškega telesa. Njihova podoba pritegne radovedne poglede ljubiteljev narave in izkušenih pridelovalcev. Pri Kološevih v Puconcih so se lani čudili zares nenavadni beli repi, letos pa jim je vrtnarjenje tako rekoč na istem mestu popestril še zanimivejši korenček.

Na kaj vas spominja korenček?

»Kot vsako leto za lastne potrebe posadimo nekaj repe in seveda tudi korenčka ter drugih vrtnin, za kar običajno skrbita žena Tončka in mama Gizela. V letošnjem letu, ki je bilo vremensko zelo muhasto, pa je pri naši družini v Puconcih zrasel dejansko nenavaden korenček: ko smo ga potegnili iz zemlje, je bil videti kot roka ali noga! Zanimivo je tudi to, da sta skoraj na istem mestu lani zrasla plodova bele repe v obliki človeške noge oziroma roke,« nam je navdušeno povedal Janez Kološa, ki bo tudi letos z družinskimi člani užival v dobrotah z domačega vrta, seveda tudi v prekmurski specialiteti – bujti repi.