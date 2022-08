Nenavaden pojav na nebu razburil Slovence: mi vemo, kaj se je dogajalo

Če ste v soboto ob približno 21.45 pogledali v nebo, ste verjetno med tistimi, ki so videli nenavaden pojav. Na nebu se je namreč pojavila sijoča in utripajoča črta, ki se je premikala. Čeprav je bil pogled na žarečo črto na nebu videti veličastno, je marsikoga pošteno prestrašil.

Sateliti Starlink. FOTO: Darja, bralka poročevalka

Nebo prekrito z zvezdami ali sateliti?

Žarečo in premikajočo črto na nebu je opazila tudi naša bralka, ki nam je poslala fotografijo tega, kar je na spletu sprožilo burno razpravo in bilo povod za ustvarjanje novih teorij zarot. Medtem ko so nekateri pomislili na nezemljane, so se drugi pošalili, da je na poti Božiček s svojimi jeleni, a resnica je povsem drugačna.

Spektakularni prizor pa ima pravzaprav povsem enostavno razlago. Gre namreč za projekt Elona Muska, za satelite sistema Starlink. Natančneje gre za misijo Starlink 17, ki je namenjena globalnemu zagotavljanju hitrega brezžičnega interneta. Do danes je bilo v vesolje izstreljenih 3108 solarnih satelitov, do leta 2024 naj bi jih bilo 12.000 satelitov, končna številka pa celo 42.000.

Muskova misija je sprožila številne polemike, saj je v naši orbiti že 5000 satelitov. Če bo podjetju SpaceX uspelo, bo nebo prekrito sateliti s sončnimi paneli, ki močno odbijajo svetlobo sonca. Kritiki opozarjajo, da bi to lahko otežilo delo astronomom, povečala pa bi se tudi nevarnost, da sateliti trčijo. SpaceX je v odgovor na kritike že testiral dva prototipa satelitov s temnejšo podlago, in sicer DarkSat in VisorSat. Druga težava, ki močno skrbi okoljevarstvenike, pa je, da je Musk sam povedal, da so sateliti programirani tako, da v primeru okvare sami strmoglavijo v roku petih let.

Zaskrbljeni tudi Hrvati

'Luči, ki so počasi ugašale', so bile zelo dobro vidne tudi v naši soseščini. Hrvati so nanje opozorili tudi hrvaško astronomsko zvezo, kjer so potrdili, da gre za nove satelite podjetja SpaceX. »Ko so izpuščeni iz rakete, sledijo drug drugemu in se nato razširijo in gredo vzporedno zelo blizu drug drugega, dokler se ne razpršijo in ne dosežejo vsak svoje orbite,« so pojasnili.

V naši orbiti že 3108 satelitov

Starlink lahko na nebu opazite s prostim očesom, če le veste, kdaj in v katero smer morate pogledati. Na spletu boste našli kar nekaj sledilnih aplikacij. Na aplikaciji Find Starlink boste našli poti, po katerih sateliti potujejo.

SpaceX je zadnje satelite Starlink v orbito izstrelil 19. avgusta. To je bila že 56. izstrelitev, v kateri je bilo kar 53 internetnih satelitov. To pomeni, da se je njihovo število povzpelo na 3108.