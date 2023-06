Nenadna smrt lastnika, uporabniki priljubljene slovenske strani v šoku

Priljubljena spletna stran Partis ugaša. Partis, ki je veljal za pravo knjižnico glasbe, računalniških iger in filmov, bo po tragični vesti, da je umrl lastnik domene, za vedno ugasnil. Na Facebook strani Partisa so zapisali, da so pretresljivo novico izvedeli v začetku junija in da je jasno, da vse od požara v francoskem skladišču, kjer je imel Partis svojo podatkovno bazo, stvari niso delovale, tako kot bi morale.

»Dobro veste in ste opazili, da vse od požara v podatkovnem centru v Franciji pred dobrima dvema letoma, kjer smo izgubili praktično vse, Partis ni več deloval optimalno. Nismo pa izgubili svoje volje do dela in smo vam vseeno skušali priskrbeti dnevno sveže torrent vsebine, kar nam je v precejšnji meri kljub preprekam in občasnim izpadom, uspevalo. Nekoč pa se vsaka zgodba, skupaj z vzponi in padci, konča in kot kaže se bo tako zapečatila tudi usoda portala Partis.si,« so zapisali.

Glavni skrbnik sistema in programer spletne strani je hudo nesrečo doživel pred dvema mesecema. Dlje časa je preživel na intenzivni negi, kjer so se zdravniki borili za njegovo življenje, a kot kaže so bile poškodbe prehude.