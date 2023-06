Nemške rakete na slovenskem nebu: takšne sisteme protizračnem obrambe kupuje Slovenija

Marca lani je v bližini zagrebškega jezera Jarun padlo rusko brezpilotno vojaško letalo iz Ukrajine. Vojaški analitiki so tedaj ugotavljali, da so dron vojaški in civilni kontrolorji zračnega prostora ves čas videli, ni bilo pa nikogar oziroma ničesar, kar bi staro letalno napravo lahko ustavilo, preden je ta padla na naseljeno območje. Odgovornim za slovensko varnost in obrambo so se zastavila številna vprašanja. Kaj, če iz 600 kilometrov oddaljene Ukrajine dron, letalo ali raketa pade na naselje v Sloveniji? Kaj, če zadene avtocesto? In kaj, če pade na jedrsko elektrarno v Krškem? Petnajst...