Nemška zlatoporočenca praznovala na Krasu

Nekaj veličastnega je dočakati zlato poroko v družbi prijateljev, s katerimi te vežejo enaki interesi. Med srečneži, ki po skupni življenjski poti složno stopajo že 50 let, sta tudi Renate in Konrad Fauser iz mesta Konstanca ob Bodenskem jezeru na jugozahodu Nemčije ob meji s Švico.

17 porschejev ima, tudi zelo redke.

Štiriinsedemdesetletni Konrad je strastni ljubitelj avtomobilov znamke Porsche ter častni član in senator Porsche kluba Slovenije, ki ga vodi predsednik Rasto Ovin. Z ženo Renate sta sodelovala na eni izmed zadnjih športnih voženj po Vipavski dolini in nato na največji zasebni vili na Slovenskem, v vili Fabiani v Kobdilju, kjer se je rodil priznani arhitekt in urbanist Maks Fabiani, proslavila zlato poroko. Obred, na katerem sta si zlatoporočenca znova izmenjala poročna prstana ter si obljubila zvestobo in ljubezen še naprej, je vodil podpredsednik slovenskega Porsche kluba Andrej Malgaj, ki s pomočjo žene Blanke in družine že več let vzorno obnavlja večstoletno vinogradniško posestvo, na katerem raste tudi avtohtona sorta pikolit.

Porsche klub Slovenije, ki letos praznuje 25-letnico delovanja, ima več kot 120 članov, ki imajo v lasti okrog 350 lepotcev znamke Porsche. »Združuje nas ljubezen do športnih vozil, predani smo izročilu svobodne in odgovorne uporabe superiorne tehnologije vozil porsche. Vsi se veselimo izmenjave izkušenj, še zlasti pa skupnih izletov ter avtomobilskih športnih in drugih prireditev. V društvu skrbimo tudi za dobrodelnost, zbrali smo denar za nakup medicinskih naprav za UKC Ljubljana. Že pet let je naš član tudi Konrad Fauser, ki prihaja z vinorodnega območja ter mesta z bogato tehnično kulturo,« je dejal Ovin.

Zlatoporočenca ob svojem avtu ter v družbi predsednika in podpredsednika Porsche kluba Slovenije Rasta Ovina in Andreja Malgaja

Prstana sta si izmenjala ob ribniku

Športna vožnja, ki se je je udeležilo več kot 50 ljubiteljev vozil porsche, se je začela v Razdrtem ter nadaljevala po Vipavski dolini skozi Miren na italijansko stran do Jamelj, kjer jih je v Hotelu Pahor pričakal lastnik Ivan Pahor in jim postregel bogat zajtrk. Vožnjo so nadaljevali po Brestoviški dolini skozi Komen do Štanjela in končne postaje v Kobdilju, kjer Malgajeva od 2015. obnavljata zapuščeni podeželski dvorec in mu poskušata podariti novo življenje. Prav zdaj obnavljajo 150 let staro oranžerijo, ki se bo prepletala z zgodbami rožnih vrtov, zaščitne vrtne arhitekture posestva. To ni samo družinski dom, ampak čedalje bolj priljubljena turistična točka tudi zaradi romana Renata Ferrarija Murva Fabianijevih. Posestvo, poznano po poročnih slavjih, je tokrat gostilo zlatoporočenca Fauser, ki sta si po obredu v spremstvu svatov ogledala domačijo.

Konrad Fauster je član kar devetih Porsche klubov, tudi ameriškega, ki je največji na svetu.

Konrad je uspešen poslovnež na področju investicijskega inženiringa ter, kot rečeno, velik ljubitelj porschejev – z njimi je prevozil kar 4,5 milijona kilometrov. »Ko sem imel 30 let, sem prvič vozil porscheja. Uspelo mi jih je zbrati 17, nekateri so zelo redki. Tako je na primer 356 alu cabrio edini še ohranjeni avto te serije na svetu. Prevozim približno 100.000 kilometrov na leto, vedno le s porscheji. Na Porsche paradi Evrope leta 2016, ki sta jo organizirala slovenski in hrvaški Porsche klub, sem navezal stik s slovenskimi ljubitelji porschejev, bili so že moji gostje v Konstanci,« s ponosom pove slavljenec, član kar devetih Porsche klubov, tudi ameriškega, ki je največji na svetu, pa tudi drugega največjega, nemškega. Slovenija mu je zelo všeč, tu živijo prijazni ljudje, in ker se v slovenskem Porsche klubu počuti kot doma, si je želel zlato poroko praznovati prav tu.

Darilo, slika akademskega slikarja Janeza Kovačiča

Za darilo slika

Z njim je prišel v Slovenijo tudi njegov osebni zdravnik dr. Hans Groth, sicer predsednik World Demographic&Ageing foruma, ki je bil njegova priča že na obredu pred 50 leti. S slavljencem se poznata že več kot 60 let.

Čeprav prevoziti 700 kilometrov do kraja prireditve ni mačji kašelj, sta zakonca Fauser to opravila brez težav. Razveselila sta se darila, ki so jima ga podarili prijatelji, in sicer slike; olje na platno z motivom Fabianijeve domačije je ustvaril priznani akademski slikar Janez Kovačič z Brezovice pri Ljubljani. Slikar ima za sabo že 222 samostojnih razstav, prihodnje leto pa bosta njegovo 80-letnico spremljala odprtje razstave v galeriji Krke v Ljubljani ter avtobiografija V besedi in sliki skozi življenje.

Za prijetno vzdušje na slavju je poskrbel ansambel Manouche, brez fotografiranja na dvorišču pod krošnjo 600 let stare murve Fabianijevih pa seveda ni šlo.