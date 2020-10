Nemirna nedelja za številne Slovence: voda zalivala objekte, sneg in veter pa ...

Zalivalo objekte, nekateri ostali brez elektrike

Veter in sneg podirala drevesa

Zaradi razmočenega terena sta se sprožila tudi dva zemeljska plazova, eden od teh ogroža stanovanjsko hišo, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) je ponekod zapadel sneg.Zaradi obilnega deževja je bilo v nedeljo do 18. ure skupno 12 večjih intervencij, in sicer na območjih občin Brezovica, Celje, Domžale, Dravograd, Kočevje, Ljubljana, Prevalje, Slovenske Konjice, Tržič, Vrhnika in Zreče. Meteorna voda je v večini primerov zalila prostore oziroma ogrožala objekte, poroča uprava za zaščito in reševanje.Sneženje je povzročalo težave v Mežiški dolini. Po podatkih centra za obveščanje je okoli 19. ure zaradi močnega sneženja brez električne energije ostalo območje Brega v Mežici, dežurni delavci Elektra Celje pa že odstranjujejo posledice. Mežiški prostovoljni gasilci so dostavili agregat v objekt, v katerem so nastanjeni varovanci iz Centra za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem. Kot je znano, je tam okoli 50 uporabnikov iz CUDV Črna, pri katerih je bila potrjena okužba z novim koronavirusom.Močno neurje z vetrom in sneženjem je okoli 19. ure zajelo tudi območje Koprivne v občini Črna na Koroškem. Na lokalno cesto se je podrlo več dreves, eno tudi na osebno vozilo. Nihče ni bil poškodovan. Podrl se je tudi električni drog, tako da je del območja brez električne energije. Posledice so odstranili gasilci in dežurni delavci Elektra.Na območju Prevalj je na lokalno cesto popoldne zdrsnil plaz, zaradi vremenskih nevšečnosti pa so imeli delo tudi gasilci in delavci cestnih podjetij na območju Raven na Koroškem in Dravograda.Po podatkih Arsa v Vipavski dolini najmočnejši sunki burje dosegajo hitrost okoli 100 kilometrov na uro.