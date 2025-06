Nemir med novinarji N1, negotova tudi usoda slovenskega Telemacha in T-2

Mesti izvršnega direktorja in njegovega namestnika regionalne medijsko-telekomunikacijske skupine United sta po nepričakovanem in nenadnem odhodu poslovneža Dragana Šolaka prevzela Stan Miler in Slovenec Libor Vončina. Slednji je sicer znan kot nekdanji šef slovenskega Telekoma.

Lastnik se umika?

Po pisanju Financ je v ozadju razkola med Šolakom in Unitedom njegov ameriški lastnik BC Partners, špekulira pa se že, da bodo njegova podjetja kmalu šla v prodajo. Precej podjetij je United že prodal, a je do zdaj šlo za njihove naložbe izven EU-ja, predvsem v Srbiji in Bosni.

Spomnimo, v Sloveniji United upravlja medijsko podjetje N1 in telekomunikacijskega velikana Telemach, slednji pa je pred kratkim z 90 milijoni evrov šel še v prevzem rahitičnega T-2, ki je bil zrel za stečaj. Denar je tu že zamenjal lastnika, Telemach pa dovoljenja slovenskih varuhov konkurence še nima. Poleg tega United drži roko nad ljubljansko medijsko hišo Adria Media, spletno trgovino Shoppster in oddaja televizijo Sportklub.

Med kupci se omenjajo Arabci

Kdo naj bi bili kupci? Po pisanju Financ naj bi se omenjali Deutsche Telekom ali pa češko-arabska naveza podjetij PPF in zalivskega telekomunikacijskega giganta Etisalata (E&). Ali bodo slovenski naročniki Telemacha in T-2 v prihodnosti dobivali položnice Nemcev, Čehov ali Arabcev, slovenski novinarji N1 pa bodo na njihovih plačilnih listah, je sicer še mnogo prezgodaj ugibati.

Zaposleni na nogah: »Negotovost in nemir!«

Menjava vodstva je močno pretresla zaposlene v skupini United. Uredniki večjih medijev United Medie, ki deluje v okviru skupine United, na mednarodne novinarske institucije in institucije Evropske unije naslavljajo pismo, v katerem so izrazili negotovost in skrb za neodvisno novinarstvo v državah jugovzhodne Evrope, posebej na Balkanu, kjer je neodvisno novinarstvo pod velikimi pritiski. Zaradi odločitve večinskega lastnika BC Partners, ki jim je bila sporočena brez obrazložitve, so zaskrbljeni: »To je sprožilo negotovost in nemir med novinarji in uredniki v celotni mreži medijev skupine United. Gospod Šolak je bil namreč od samega začetka dosleden in načelen zagovornik neodvisnega novinarstva.« Urednike in novinarje skrbi tudi to, da po tej nenadni razrešitvi ne bi prišlo do vdora političnih interesov v delovanje medijev skupine United. Slovenska podpisnica apela je urednica N1 Katja Šeruga.

Povezave s CIA-o

Spomnimo, Dragan Šolak velja za smrtnega sovražnika srbskega predsednika Aleksandra Vučića. V preteklosti je poskusil kupiti tudi POP TV. V času vlade Mira Cerarja naj bi skupaj z ameriškim skladom KKR poskusil prevzeti POP TV za 230 milijonov evrov, a je projekt padel v vodo. Takrat je Slovenijo obiskal oziroma sem prišel lobirat tudi predsednik KKR-ja David Petraeus. Zakaj je to zanimivo? Petraeus je nekdanji direktor ameriške obveščevalne agencije CIA.