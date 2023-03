Nemec z dolgim nosom v Evropskem parlamentu: takole ga je okrcal Borrell (VIDEO)

Matjaž Nemec je včeraj v Evropskem parlamentu zastavil vprašanje visokemu zunanjepolitičnemu predstavniku Evropske unije Josepu Borrellu. Nanašalo se je na status Bosne in Hercegovine. Nemec je poudaril napredek te države in njeno približevanje Evropski uniji, pri čemer jo Slovenija zelo podpira. V lepo strukturiranem in dolgem vprašanju je Nemec opisal napredek Bosne, ki ga je storila v zadnjih letih, in ga primerjal z napredkom v razvitih državah. Na koncu je le izoblikoval še neposredno vprašanje za Borrella o tem, kakšna je po njegovem mnenju pot BiH v prihodnosti in kaj bo Borrellova služba še naredila v prihodnjih mesecih, da pospeši njeno pot v Evropsko unijo. Nemec je namesto odgovora dobil očitke in posmeh.

Borrell je najprej vprašal, kaj je bilo sploh vprašanje, in ko mu je Nemec vprašanje ponovil, odgovoril: »Dragi kolega, to nima nobene povezave s časom za vprašanja. Danes razpravljamo o čezatlantskih odnosih. Ali pa sem morda v napačni dvorani? Lahko povem kaj o Bosni, toda to je druga tema.«

Kot je bilo mogoče razbrati z Nemčevih ustnic, ga je odgovor šokiral in izdavil je lahko le: »What the f...?«