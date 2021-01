Nemci starejših od 65 let naj ne bi cepili z novim cepivom, Janša pa pravi takole

»Dokler ne bo na voljo trdnih dokazov, veljavnih v celotni #EU, o popolni ustreznosti cepiva #AstraZeneca tudi za populacijo nad 65 let, bomo to cepivo, ko bo odobreno, uporabili samo za cepljenje oseb med 18 in 65 leti starosti.« Tako se je pred nekaj trenutki na pisanja medijev, da v Nemčiji odsvetujejo uporabo cepiva Astrazenece za starejše od 65 let, odzval predsednik vlade Janez Janša, ki opravlja tudi funkcijo ministra za zdravje.



Nemška komisija za cepljenje, tako Telegraph, naj bi ugotovila, da ni zadostnih podatkov o učinkovitosti, da bi ga priporočili tudi starejšim od 65 let. V medijih se je celo pojavilo, da naj bi bilo za to skupino ljudi le osemodstotno, a je bil ta podatek kasneje zanikan.



Evropska agencija za zdravila naj bi odločitev o cepivu Astrazeneca sporočila v petek.

