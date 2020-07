Nemci izstavljajo račune tudi Slovencem

Nemška vlada je začela turistom, ki so jih zaradi izbruha novega koronavirusa morali reševati iz tujine, izdajati račune. Slovensko ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) je v Slovenijo pomagalo skoraj 800 državljanom, pri čemer stroškov slovenski turisti s tem niso imeli. Bodo pa morali račun plačati tisti turisti, ki so se domov vrnili s pomočjo Nemcev.



»Ministrstvo za zunanje zadeve je organiziralo prevoze v domovino za skoraj 800 državljanov in državljank Republike Slovenije ter njihovih družinskih članov. Šlo je za polete in avtobusne prevoze z evropskih letališč in evropskih mest, kamor so slovenski državljani prišli z bolj oddaljenih destinacij. Ti prevozi so bili brez obveznosti plačila za potnike, seveda pa je bilo potrebno prevoze plačati, kar je bil strošek slovenskega proračuna 380.000 evrov,« odgovarjajo na slovenskem ministrstvu za zunanje zadeve. »Nemška vlada je začela izstavljati račune tistim, ki so za pot domov uporabili prevoz nemških komercialnih ali reševalnih letal in so pred vkrcanjem bodisi plačali ali pa podpisali dokument z zagotovilom, da bodo plačali. To obveznost zdaj izterjujejo nemški državni organi.«

Domov, na varno

Koliko Slovencev je pripotovalo v domovino s pomočjo Nemcev, na MZZ nimajo podatkov, prav tako s tem podatkom ne razpolagajo na nemškem veleposlaništvu v Ljubljani. »Skupno je bilo s pomočjo nemške vlade iz tujine pripeljanih približno 240 oseb. V to številko je vštetih tudi 66.000 ljudi, ki so vrnili s čarterskimi leti, ki jih je organizirala nemška vlada,« je pojasnil kulturni ataše na nemškem veleposlaništvu v Ljubljani Jens Wagner in dodal, da je po njihovem vedenju Nemčija repatriirala 6000 Evropejcev in še 3000 oseb iz tretjih držav.



Nemška vlada pričakuje, da bo na ta način zbrala okoli 40 odstotkov od 94 milijonov evrov, kolikor so jih porabili za te obsežne operacije. Višina zneskov na računih naj bi bila primerljiva s ceno letalskih vozovnic v ekonomskem razredu. Tistim, ki so jih prepeljali s Kanarskih otokov in severne Afrike izstavljajo račune za 200 evrov, pot iz južne Afrike in Karibov stane 500 evrov, 600 pa za reševanje iz Južne Amerike in Azije. Po 1000 evrov morajo plačati tisti, ki so ji prepeljali iz Avstralije in z Nove Zelandije. Želijo zapustiti Slovenijo

Medtem ko so se marca na MZZ večinoma ukvarjali s tem, kako v domovino spraviti Slovence, ki so obtičali v tujini, pa je zdaj v ospredju pomoč pri organizaciji potovanj iz Slovenije. Pravijo namreč, da je vse več takšnih, ki zaradi študija, zaposlitve ali združitve z družino želijo zapustiti Slovenijo. Na MZZ ocenjujejo, da je v tujini še vedno več kot 200 slovenskih državljanov, ki želijo od MZZ pomoč, nasvet ali izdajo kakšnega dokumenta.