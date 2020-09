Nema priča sožitja človeka in narave

Vaška skupnost Križ je ob podpori in sodelovanju partnerstva kraške suhozidne gradnje pripravila delavnico gradnje suhega zidu, ki se je odvijala na začetku klanca, ki iz konca Križa vodi proti cerkvici sv. Antona. Delavnico, ki se je je udeležilo nekaj več kot 15 ljudi, je vodil domačin Matjaž Može, sicer dobri poznavalec lokalne zgodovine Križa in okolice, ki se zavzema za ohranjanja kulturne dediščine Krasa. Že lani so domačini sklenili, da pripravijo dve delavnici obnove suhega zidu, in sicer spomladi in jeseni. Pri tem jim je bil velik vzornik in pobudnik Boris Čok iz Lokve.



Tako so v zadnji akciji minulo soboto obnovili okrog osem metrov zidu, vsega pa je obnovljenega nekaj več kot 60 metrov. Z obnavljanjem vračajo kraški pokrajini pristno kraško podobo. »Z urejanjem suhega zidu želimo urediti sprehajalno pot do cerkvice sv. Antona, kjer smo že leta 2009 obnovili pastirsko hiško in ki je še zlasti v zadnjem času pogosto prizorišče porok,« povesta pobudnik Matjaž Može in domača akademska slikarka in ambasadorka evropskega leta kulturne dediščine Karin Lavin. Obnova suhega zidu je gradnik izjemno pomembne zgodbe za Kras, ki raste iz želje po dolgoročni ohranitvi suhih kraških zidov, ljudskega znanja in veščin njihovega zlaganja ter ponovni vključitvi te gradnje v sodobno življenje in urbanizem Krasa.