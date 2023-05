Nekoč je bil to velik praznik: se spomnite škandala s plakatom za štafeto mladosti? (VIDEO)

Spomini na preteklost so za vsakega od nas drugačni. To morda še posebej za dan, ki je bil v bivši skupni državi velik praznik. Govorimo seveda o dnevu mladosti. Dan mladosti, ko so v nekdanji Jugoslaviji praznovali rojstni dan Josipa Broza Tita, mnogim budi spomine na pionirje, rdeče rutice in štafeto.

Štafeta kot glavni simbol

Glavni simbol praznika je bila štafeta mladosti oz. Titova štafeta. Štafeta je vsako leto startala iz drugega mesta, bila nato nošena okoli mesec in pol skozi vse jugoslovanske republike ter svojo pot zaključila 25. maja v Beogradu. Predaja štafete je bila prireditev, v kateri je sodelovalo več tisoč mladih iz vse Jugoslavije. Eden od njih je na koncu predal štafeto Titu in mu izrekel voščilo za rojstni dan.

Škandal z »nacističnim« plakatom

O dogodkih, ki so spremljali priprave na zadnje praznovanje dneva mladosti leta 1987, mnogi še danes z nejevero pripovedujejo. Vse se je začelo, ko se je oblikovalski studio »Novi kolektivizem« iz Ljubljane prijavil na takratni zvezni natečaj za idejno rešitev štafete in plakata ob dnevu mladosti in zmagal.

Sporni plakat. FOTO: Arhiv Dela

Njihov plakat je bil kopija nacističnega plakata Nemca Richarda Kleina, na katerem arijec drži zastavo s svastiko. Zamenjali so ga s pentagramom, zastavo pa z jugoslovansko trobojnico, odstranili pa so še preostale simbole tretjega rajha, nemškega orla pa so zamenjali z golobom. Po besedah ​​enega od umetnikov, ki so stali za projektom, je bil njihov plakat všeč generalom in drugim predstavnikom takratnega enopartijskega režima.

A težave so se začele konec februarja 1987, ko je bralec beograjske Politike, inženir Nikola Grujić(danes domnevajo, da si je tega gospoda izmislila Udba), časopisu poslal pismo, v katerem je opozoril na podobnost med Kleinovim nacističnim delom in plakatom »Novi kolektivizem«.

Čas je tekel, škandal pa je postajal vedno večji. Vendar s to štafeto ni bilo mogoče nadaljevati, zato so ponovno angažirali slovenski studio, a tokrat »Marketing delo«. Novi plakat s petokrako zvezdo in zelenim listom je bil pod drobnogledom javnosti in pripombe so bile različne: da barva lista spominja na domobransko zeleno, da je list namenoma obrnjen navzdol, da je podoben plakatu »Slovenija moja dežela«...

Zadnja nosilka štafete je bila Rajmonda Brošaj, učenka petega razreda Osnovne šole Vuk Karadžić iz Gnjilana. Štafeto je predala predsedniku predsedstva Zvezne socialistične mladine Jugoslavije Hašhimu Redžepiju, pred tem pa dejala: »Na Titov način, skupaj zmoremo vse.«

Naslednje leto, 1988, so štafeto ukinili, le nekaj let po ukinitvi pa je Jugoslavija krvavo razpadla ….

Kakšni pa so vaši spomini na dan mladosti?