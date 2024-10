Nekoč je bil »nov obraz« na slovenskem političnem parketu, zdaj je postal to

Z novim študijskim letom je svoj mandat nastopilo novo vodstvo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Dekan je postal redni profesor Miro Cerar, ki je leta 2014 stopil v politiko s Stranko Mira Cerarja in bil po zmagi na parlamentarnih volitvah izvoljen za predsednika vlade. Kot redni profesor se je leta 2020 ponovno zaposlil na fakulteti.

Nekoč je bil »nov obraz« na političnem parketu

Cerar, ki je tedaj kot pravni strokovnjak v javnosti užival velik ugled, je kot »nov obraz« na politični parket stopil leta 2014 po odstopu vlade Alenke Bratušek. Stranka Mira Cerarja je z obljubo o novih, bolj demokratičnih in etičnih praksah v politiki nastala dober mesec pred državnozborskimi volitvami, junija 2014. Na volitvah je dosegla rekorden izid in si s skoraj 35 odstotki volilnih glasov zagotovila 36 poslanskih mandatov. Cerar je bil izvoljen za predsednika vlade, ki sta jo poleg njegove stranke sestavljali še SD in DeSUS.

Cerar je vodil vlado v mandatu 2014-2018, a tik pred koncem odstopil. Na naslednjih volitvah leta 2018 je SMC dosegla precej slabši rezultat kot štiri leta prej, saj je osvojila zgolj deset poslanskih mest, a še vedno več, kot so ji napovedovale javnomnenjske raziskave. Stranka je vstopila v koalicijo pod vodstvom predsednika LMŠ Marjana Šarca, Cerar pa je zasedel funkcijo zunanjega ministra.

Marca 2020 izstopil iz SMC

Še slabši izid je SMC pod Cerarjevim vodstvom zabeležila na volitvah v Evropski parlament leta 2019, ko je dobila le 1,6 odstotka glasov, kar jo je uvrstilo na 12. mesto med 14 strankami in hkrati najslabše med parlamentarnimi strankami. Ob tako slabem izidu je Cerar napovedal svoj odhod z vrha SMC.

Stranko, ki se je kasneje preimenovala v Stranko modernega centra, je vodil do kongresa septembra 2019, ko so delegati za novega predsednika stranke izvolili Zdravka Počivalška, Cerar pa je postal njen častni predsednik. A so se njune poti razšle po odločitvi novega vodstva SMC, da vstopi v vlado pod vodstvom predsednika SDS Janeza Janše.

Marca 2020 je Cerar sporočil, da iz stranke izstopa, saj ne želi biti član, kaj šele častni predsednik stranke, ki je ostala brez časti.