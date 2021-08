Nekoč biser, danes mlakuža

Negovsko jezero je nastalo pred več kot 400 leti z zajezitvijo doline proti Kunovi. To je pravzaprav ribnik, kakršnih je bilo v okolici gradu v Negovi 16. Služili so za gojitev rib, delno tudi kot obramba pred Turki. Ribnik so po drugi svetovni vojni preimenovali v Negovsko jezero, zato ker je le dobre tri kilometre oddaljen od središča Negove. Kopalci v 80. letih Ribnik, zdaj Negovsko jezero, je pripadal negovski graščini in je bil med vsemi v okolici gradu največji. Njegova vodna površina meri nekaj več kot 9 hektarjev. Zato so pod jezom postavili velik zidan mlin in njegov obstoj označili n...