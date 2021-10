Nekdanji voditelj šokiran nad nizko gledanostjo Odmevov in TV Dnevnika

Programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) se je v ponedeljek seznanil z osnutkom programsko-produkcijskega načrta za leto 2022. Osnutek načrta za zdaj predvideva krajšanje ali ukinitev nekaterih informativnih oddaj, a so hkrati napovedane nekatere nove. Okrepili naj bi tudi razvedrilni program.

Prav tako so se seznanili tudi z izhodišči finančnega načrta RTVS za leto 2022. Primanjkljaj javnega zavoda naj bi prihodnje leto znašal 5,2 milijona evrov, je povedal generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough.

Osnutek programsko-produkcijskega načrta, o katerem pa bodo programski svetniki v času do konca novembra še enkrat razpravljali, prinaša velike spremembe za televizijo, saj so na novo opredelili njeno vizijo na podlagi vizij najuspešnejših evropskih radiotelevizij, je uvodoma dejal v. d. direktorja Televizije Slovenija (TVS) Valentin Areh.

Informativni program na tretjem s »katastrofalno gledanostjo«

Televizijske oddaje posebnega javnega pomena se po njegovih besedah ohranjene. Na tretjem programu pa ukinjajo informativni program zaradi »katastrofalne gledanosti«, ki dosega le nekaj sto ali nekaj tisoč gledalcev, je dejal.

S prihodnjim letom naj bi ukinili Poročila ob 8.00, ob 9.00 in ob 10.00 in oddajo Politično s Tanjo Gobec. Skrajšali pa naj bi TV Dnevnik, in sicer s skoraj pol ure na 20 minut in Slovensko kroniko na 10 minut.

Ambrožič: To so bili naši paradni konji

Radio Slovenija pa bo ohranil podoben okvir svojih programov kot letos, je povedal njegov direktor Mirko Štular. Kot je dejal, bodo s svojimi vsebinami še zlasti poskušali pridobivati novo, mlajše občinstvo.

Lado Ambrožič je bil v razpravi presenečen, da imajo Odmevi in TV Dnevnik tako nizko gledanost. »To so bili naši paradni konji,« je spomnil. Krajšanje nekaterih oddaj, tudi TV Dnevnika, pa je ocenil kot nesprejemljivo. TV Dnevnik je po njegovih besedah zelo pomemben in predstavlja ogledalo dnevnega dogajanja.