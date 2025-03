Nekdanji veleposlanik v ZDA Cerar po prepiru v Ovalni pisarni zaskrbljen: »Bojim se, da ta dogodek ...«

Petkov prepir ameriškega predsednika Donalda Trumpa in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Ovalni pisarni Bele hiše še naprej odmeva. O tem in še čem je bilo nocoj govora v oddaji Politično s Tanjo Gobec na RTV Slovenija, v kateri sta gostovala nekdanji veleposlanik v ZDA dr. Božo Cerar in evropski poslanec in profesor obramboslovja dr. Vladimir Prebilič.

»Gre za en nenavaden dogodek, rekel bi tudi nesrečen dogodek, škodljiv dogodek za Ukrajino, za Evropo, za transatlantske odnose, za kredibilnost ZDA,« je v zvezi z omenjenim prepirom dejal Cerar.

»Bojim se, da ta dogodek in pa nekaj ste jih prej že omenili v preteklih dnevih, to označevanje Zelenskega z diktatorjem, da je Ukrajina agresor, glasovanje v organizaciji Združenih narodov, kjer so ZDA glasovale z Rusijo in Severno Korejo proti temu, da je Rusija agresor, vse to mi kaže na to, da se oblikuje neki svet, neki mednarodni svet, ki nas bi moral skrbeti. Svet, kjer je par vodilnih velesil tistih, ki se med seboj dogovarjajo običajno na škodo nepomembnih, manjših držav, delijo interesne sfere. Skratka, da smo v enem novem svetu, kjer niso več važne vrednote, mednarodno pravo, mednarodne ustanove, kot so OZN, Nato, Evropska unija, kjer je pravzaprav moč edina tista, ki je vodilo tega ravnanja teh velesil,« je še povedal v pogovoru v oddaji.

Drugačno stališče Evropske unije

Voditeljica je vprašala Prebiliča, ali misli, da Trump in njegovi sodelavci mislijo to, kar govorijo v javnosti. »Jaz nisem verjetno edini, ki si želi, da tako tudi ne bodo ravnali, kar govorijo, vendar za to nimamo nobenega zagotovila. Dejstvo je, da se zbujamo v neki novi svet, in Evropska unija bo morala zavzeti neko drugačno stališče, proaktivno stališče tudi v mednarodni politiki.«

dr. Vladimir Prebilič FOTO: Jože Suhadolnik

Kot je še dodal, misli, da je prišel trenutek, ko bi morala Evropska unija okrog sebe zbirati države, ki jih ZDA označujejo za malopridne, manj pomembne, ali pa si jih privoščijo na kakšen način.