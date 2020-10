Nekdanji premier Marjan Šarec svetuje sedanji vladi, a ga ta ne posluša

Zapis Marjanja Šarca

Slovenija se spet nahaja v skoraj popolnem zaprtju (nekaj več dejavnosti bo delovalo, kakor spomladi), saj imamo rekordno število okužb, tako imenovano eksponentno rast. Če situacija ne bi bila krvavo resna, bi se človek ob spominu na vse bravure Janeza Janše, ki jih je uporabljal spomladi, lahko nasmehnil. Ne bom ponavljal, ker nima nobene dodane vrednosti. Tisti, ki so ga videli kot rešitelja, se danes lahko krepko zamislijo.



Ukrepi, kakršni koli že, so zagotovo v tej situaciji potrebni in jih vsi tudi spoštujemo, zato nima smisla prelagati odgovornosti na ljudi v splošnem pogledu. Bile so odprte meje, ljudje so šli na morje, slovenska obala je bila polna, kot že dolgo ne…, da ne naštevam dalje. Zato tudi ni čudno, da se je virus vrnil.

Zelo pa človeka spravi v slabo voljo govorjenje sedanjih oblastnikov, da je treba stopit skupaj in da ni čas za politizacijo. Se popolnoma strinjam. VENDAR šele, ko se bodo oni prenehali ukvarjati s tisoč in eno stvarjo, ki nima nobene zveze z bojem proti COVID 19. Ne, dragi gospe in gospodje, ne boste kvačkali po svoje, potem pa opoziciji s trpečim glasom nalagali, da mora biti tiho.

Ste žrtve samih sebe, svoje politične ošabnosti in svojega lastnega mita o velesposobnosti, nezmotljivosti in na sploh večvrednosti. Ne znate komunicirati (se niti ne potrudite, napake dela vsak), vnašate zmedo z ukrepi iz danes na jutri, se ukvarjate z vsem mogočim.

Pred časom smo videli ministrico Kustec na prireditvi brez maske, ljudje so bili ogorčeni. Glej ga zlomka, predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca gre mirno v zaprt prostor brez maske, nato pa okrivi fotografa, da je dal ven napačne fotografije. Ja, hudirja, dragi Alojz Kovšca, a vi nosite masko zaradi javnosti, ali zaradi zaščite!!?? Vendar to še ni konec. Minister Koritnik mirno gre v kozmetični salon, čeprav bi moral biti v samoizolaciji. Seveda pa ne morem mimo našega "prijatelja" Milana Kreka, ki toči gorivo brez maske, na novinarsko vprašanje pa odgovori, "da je bil utrujen".

Seveda bi jim to lahko odpustili, če ne bi ravno oni nam pridigali vsak dan, nekateri precej nesramno in grozili s kaznimi za neupoštevanje ukrepov. Vsak od nas kdaj naredi napako. Pozabi razkužiti roke, nadeti masko ali kaj podobnega. Vendar prav oni, ki to naredijo precej ošabno, potem izvajajo lov na čarovnice.

Zato, drage gospe in gospodje na vladi, prihaja do raznih težav pri dojemanju ukrepov. Ker vi, kot pravi pregovor, z rokami naredite, kar pač naredite in potem to s ta zadnjo platjo podrete.

Večkrat smo vam že povedali kakšno stvar, a vam svetovati je enako, kot jeseni prepričevati listje, da naj ostane na drevesu.

Zato, še enkrat, drage rojakinje in rojaki, upoštevajmo ukrepe, ne zaradi vlade, ampak kljub vladi. Upoštevajmo jih za vse nas. Kdaj nam bo tudi spodletelo, ampak bistveno je zavedanje, kakšen je namen vsega. Kot varnostni pas v avtu, ali čelada na motorju.

Želim vam prijetno soboto!

