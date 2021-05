Nekdanji predsednik države brez milosti po Pahorju in Janševi vladi

O aktualni politični situaciji v Sloveniji je v Odmevih spregovoril nekdanji predsednik države. V luči padca ustavne obtožbe protije dejal, da imamo v Sloveniji politično nestabilnost, saj da imamo manjšinsko vlado. »V razmerah, ki jih imamo, to ni dobro,« je povedal.Opozicija je želela, da se do očitkov Janezu Janši opredeli tudi predsednik države, a je bila večina poslancev proti. Na vprašanje voditeljice, ali bi se moral v takšni situaciji oglasiti tudi predsednik države, je Türk dejal, da se predsednik že oglaša, da to ni težava. »Problem je, da predsednik podpira to vlado. Da je neke vrste vazal te vlade. In ker je tako, verjetno tak nastop v parlamentu ne bi ničesar spremenil.« Türk meni tudi, da ima aktualna vlada sadističen odnos do Slovenske tiskovne agencije.S svojimi ostrimi besedami na račun Janševe vlade pa je na twitterju sprožil številne odzive.Točna ocena - sadistično obnašanje vlade do STA.Danilo Türk pa demokracije nekako ne dojema najbolje.No, Türk s trezno presojo političnega položaja. Zgovorno o aktualnem PRS.Jasna, klena, niti malo dvoumna stališča...kako drugače od sedanjega PR, ki vztrajno...no ja, palamudi. Monumentalna razlika.