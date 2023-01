Nekdanji poslanec SDS skrivnosten glede tega, kje dela zdaj

Leon Merjasec je bil eden izmed tistih poslancev prejšnjega sklica, ki je izkoristil možnost poslanskega nadomestila. V državnem zboru je bil dve leti, od 2020 do 2022 in je bil upravičen do šestmesečnega nadomestila v višini 80 odstotkov poslanske plače.

»Kot ste zapisali, se mi je izteklo nadomestilo. Med tem časom sem pošiljal prošnje in iskal zaposlitev. Dobil sem jo v zasebnem sektorju. V politiki ostajam v lokalnem okolju,« je na naše vprašanje dogovoril Merjasec in dodal, da je zaposlen zdaj v zasebnem podjetju.