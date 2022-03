Nekdanji poslanec razpravljal o mednožju Tanje Fajon

Nekdanji poslanec državnega zbora in tržiški župan Pavel Rupar s svojimi izjavami znova razburja javnost. Na facebooku je objavil fotografije predsednice SD Tanje Fajon s soočenja predsednikov političnih strank na Pop TV in zraven pripisal: »Morda pa ta tudi čaka na pregled mednožja!? Očitno ima zelo razgreto sceno po vseh teh letih.«

Rupar o Tanji Fajon. FOTO: Zaslonski posnetek

Ruparjeva izjava ni naletela na razumevanje med predstavniki stranke SD. Ženski forum se je ogorčeno odzval: »Popolnoma nesprejemljivo je žaljenje žensk tudi v aktualnem političnem boju! Nekdanji vidni politik stranke SDS govori o pregledu mednožja, na spletnih omrežjih so tudi številne druge žalitve.Takšna blatenja največ povedo o človeku samem in o stranki, ki to podpira ali tolerira.«

Njegove šokantne izjave

Tokrat ni prvič, da je Rupar razpravljal o mednožju slovenskih političark. Leta 2005 je med obravnavo zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti, ko je bil še poslanec stranke SDS, za kolegici Majdo Širca (takrat LDS) in Majdo Potrata (SD) dejal, da bi zaradi njunih izjav »odredil obvezni zakonski pregled mednožja, da bi ugotovil, katerega spola sploh sta«. Po viharju, ki ga je sprožil, se je opravičil za svojo izjavo.

Rupar je avgusta 2013 izstopil iz stranke SDS, zakaj, ni nikoli javno razkril. Leta 2018 se je vrnil v politiko in na lokalnih volitvah kot neodvisni kandidat kandidiral za župana (izgubil je proti Borutu Sajovicu). Konec leta 2013 je postal član SLS. Na vprašanje, zakaj letos ne kandidira za poslanca, je dejal, da zato, ker se ima rad in ker mu ni treba.