Nekdanji poslanec mora stranki SDS plačati dobrih 5000 evrov

Okrajno sodišče na Ptuju je odločilo, da mora nekdanji poslanecstranki SDS, katere član je bil, iz nje pa izstopil leta 2016, plačati 5.161 evrov z zamudnimi obrestmi od junija 2016 dalje.Strankaga je tožila, ker naj ne bi poravnal vseh obveznosti iz pogodbe , ki jo je predčasno prekinil in odšel med povezane poslance. SDS je na sodišču zahtevala nekaj prek 8000 evrov.Čuš je o sodbi prvostopenjskega sodišča, ki sicer še ni pravnomočna povedal: »V teh dneh jo bom prebral in sprejel odločitev, glede na mnenje več ustavnih pravnikov pa od vsega začetka menim, da je pogodba neustavna in bo padla na eni ali drugi instanci. Prav tako pa sem vse obveznosti do SDS poravnal sproti in redno, tudi kampanjo.«Povrnitev stroškov za volilno kampanjo v znesku dobrih 8000 evrov je po sodni poti SDS terjala tudi od poslanca, ki je iz strtanke prav tako izstopil leta 2016.