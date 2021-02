Nekdanji pilot Adrie Airways ustanovil letalsko družbo: prvi let že junija

Slovenija dobiva novo letalsko družbo z imenom SouthEast Airlines, ki bo v začetni fazi ponujala predvsem čarterske prevoze z letali airbus A320, poroča spletni letalski portal Sierra5. Najprej se bo osredotočila na trge v EU, prvi komercialni let z uporabo lastnega certifikata letalskega prevoznika pa načrtuje za začetek letošnjega junija.



Med ustanovitelji in člani vodstvene ekipe novega letalskega podjetja s sedežem v Trbovljah so po navedbah portala izkušeni prometni piloti in inštruktorji na potniških letalih, letalski inženirji in mehaniki ter specialisti s področja financ in ostalih letalskih podpornih storitev. V začetni fazi se bo družba usmerila v ponudbo visokokakovostnih čarterskih prevozov in za namene ostalih letalskih družb kot najem letala oziroma t. i. najem ACMI.



Kot je za portal povedal soustanovitelj podjetja Blaž Berdnik, so priprave na projekt trajale približno 20 mesecev. »Januarja smo s prvim uradnim razgovorom na Javni agenciji za civilno letalstvo RS tudi uradno potrdili naše namene za vzpostavitev nove letalske družbe s sedežem v Sloveniji,« je dejal.

Prvi polet načrtujejo junija

SouthEast bo svoje operacije začel z enim letalom v povsem ekonomskem razredu, predvidoma že letos pa bodo floti dodali še eno. Enotna potniška konfiguracija letal omogoča prevozniku najprimernejši in najenostavnejši vstop na trg za potrebe čarterskih letov. Prvi komercialni let z uporabo lastnega certifikata letalskega prevoznika nameravajo opraviti v začetku letošnjega junija.

Družba se bo v prvi fazi osredotočila na trge v EU. Berdnik je poudaril, da so že podpisali pogodbo za »precej zahteven čarterski program« za poletje 2021.



Prevoznik je že začel tudi izbor in šolanje letalskih posadk. V začetni fazi predvidevajo zaposlitev od treh do štirih celotnih posadk za prvo letalo, kar skupaj z zemeljsko podporo, ki obsega operativni in komercialni del, pomeni okoli 35 zaposlenih.



Vsaka nadaljnja širitev bo število zaposlenih povečala za dodatne tri do štiri posadke za vsako dodano letalo. Običajno število članov v eni posadki za letala airbus A320 je šest, dodatno se jim zaradi operativnih zahtev lahko pridruži še član tehnične podpore.



Na katerem letališču bo imel novi prevoznik bazo, se še niso odločili. Kot je pojasnil Berdnik, tudi ni nujno, da bo to ves čas isto letališče. Zbiranje ponudb in pogajanja se bodo sicer začela v prihodnjih tednih.



Ali bi nova letalska družba lahko postala novi slovenski nacionalni letalski prevoznik, za zdaj ostaja neznanka. Država je od stečaja Adrie Airways brez nacionalnega prevoznika, vlada pa letalske povezave spodbuja tudi z državnimi subvencijami.

