Nekdanji odgovorni urednik Janševe Demokracije in njen kolumnist pogojno obsojena

Kazenske ovadbe zoper nekdanjega odgovornega urednika Demokracije Jožeta Biščaka in njenega kolumnista Aleksandra Škorca zaradi spodbujanja sovraštva in širjenja rasističnih idej so po slabih dveh letih dobila epilog. Sodišče je Škorca obsodilo na pet mesecev zapora oz. dve leti pogojno, Biščaka pa na šest mesecev zapora oz. dve leti pogojno.

Najprej filozof, nato še župan

Kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja ali razpihovanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti je prvi zoper kolumnista Demokracije Aleksandra Škorca in nekdanjega urednika revije Jožeta Biščaka pred dvema letoma vložil filozof Boris Vezjak. Zmotil ga je Škorcev tekst v Demokraciji z naslovom Presežki 5.

V tekstu, objavljenem decembra 2020, je Škorc po Vezjakovem mnenju med drugim širil idejo belega supremacizma, medtem ko so na Demokraciji Vezjakove trditve zanikali in se branili, da je šlo pri Škorčevem tekstu za satiričen zapis oz. za gloso.

S tem pa se ni strinjalo tožilstvo, ki je septembra lani zaradi zapisa v Demokraciji vložilo obtožni predlog zoper dve osebi zaradi javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Decembra lani se je z vložitvijo kazenske ovadbe zoper Škorca in Biščaka odzval tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki jima je očital javno spodbujanje in razpihovanje sovraštva. Kazenski ovadbi pa so se priključili tudi ljubljanski mestni svetniki.

Vezjaku je zdaj pritrdilo tudi ljubljansko okrožno sodišče, ki je Škorca in Biščaka v ponedeljek spoznalo za kriva. »Sodnik Primož Štancar je presodil, da je besedilo spodbujalo rasistične ideje po 297. členu kazenskega zakonika,« je Vezjak na svojem blogu.

Vezjak se je na odločitev sodišča odzval tudi preko socialnih omrežij, kjer je med drugim poudaril, da je še nekaj upanja za sodišča in demokracijo v Sloveniji. Ob tem je znova poudaril, da tekst, ki zagovarja večvrednost bele rase, ni satiričen, tudi če bi bil, pa to ne bi smela biti olajševalna okoliščina.

Biščak se je na nepravnomočno sodbo odzval z zapisom na Twitterju: »Da je bila zadeva politično in ideološko motivirana in da je bila glavna tarča revija Demokracija (in posredno SDS kot solastnik revije), kaže sodba, ki je meni (kot takratnemu odgovornemu uredniku) prisodilo višjo kazen kot avtorju glose Škorcu.«

Biščak je na odločitev prvostopenjskega sodišča že napovedal pritožbo.