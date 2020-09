Nekdanji minister ustvarja velikanski kip

Iz odpadnega železa, po večini iz rovov rudnika Trbovlje-Hrastnik in trboveljske separacije, se je akademski kipar, tudi bivši kulturni minister Zoran Poznič, lotil izdelave osemmetrskega kipa rudarja Prometeja, ki bo na Ostrem vrhu, s pogledom, usmerjenim naravnost na rudniški jašek »drajeršoht« na drugi strani hriba, simboliziral nekdaj močno rudarsko tradicijo, ki je zaznamovala te kraje.Prav je, da se spomin na rudarjenje ohrani za vedno, saj je prav ta industrija dajala kruh številnim družinam, ob rudarjih, ki so odhajali na delo v jamo in trdo delali, pa so doma ostajale mame, žene in dekleta. Pomagali mu bodo varilciKot ...