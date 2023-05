Nekdanji minister iz vlade Alenke Bratušek zdaj piše pravljice (FOTO)

Nekoč so študente geografije popeljali do Malega placa pri Bevkah. Podučili so jih, da gre za edinstven primer visokega barja ter da je v tem delu Evrope to pravzaprav zelo redek pojav. Da je Mali plac od leta 1994 zaščiten tudi kot naravni rezervat in je edini živi ostanek nekdanjega šotnomahovnega Ljubljanskega barja. Preostala so medtem namreč že pogoltnila vsa možna izsuševanja in izkoriščanja šote. Zaradi svoje edinstvenosti je Mali plac zato naravnost čaroben kraj, pogreznjen v objem visokih dreves in odet v pregrinjalo raznoterih cvetlic, prežet z razkošjem ptičjega petja in žabjega re...