Nekdanji minister Hojs razkril, kakšna sporočila mu je Krek pošiljal sredi noči

Vlada se je na današnji seji seznanila z odstopno izjavo direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milana Kreka in podala soglasje k njegovi razrešitvi. Na tem mestu ga bo kot vršilec dolžnosti v soboto zamenjal Branko Gabrovec, so sporočili po seji.

Kmalu po uradni razrešitvi Kreka se je oglasil nekdanji notranji minister Aleš Hojs. Direktorju NIJZ v odhodu se je zahvalil za vso opravljeno delo, je pa priznal, da so mu Krekova nočna sporočila večkrat kratila spanec. »Dr. Kreku se iskreno zahvaljujem za delo, ki ga je opravil v času najhujših valov epidemije. Tista vsakonočna sms sporočila z zadnjimi podatki o okuženih in trendih, ki jih je vsem pristojnim pošiljal malo po polnoči, so velikokrat povzročila konec spanca,a so bila ključna za ukrepe,« je zapisal na twitterju.