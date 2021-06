Nekdanji minister bi šel v hotel, pa ga nikjer nočejo

Hoteli po Sloveniji so po večmesečnem zaprtju v maju postopoma začeli odpirati svoja vrata. Hotelirji še niso odprli vseh svojih namestitev, ker je bila dovoljena največ polovična zasedenost, a glede na pisanje nekdanjega ekonomskega ministra Mateja Lahovnika in člana svetovalne skupine v Janševi vladi, se našim hotelirjem ni treba bati za letošnjo sezono, saj naj bi bili v juniju kar lepo zasedeni.



»Klical sem, če je ta vikend še prosto ampak so Sava hoteli Histrion, Grand Hotel Bernardin, hoteli v Simonovem zalivu in Termah 3000 že za ves junij zasedeni tako, da tudi turizmu bolje kaže. Terme Vivat in Strunjan tudi polne, ta vikend polne tudi Rimske terme in Thermana Laško,« je zapisal (nelektorirano) in dodal, da bo očitno treba sprostiti dodatne kapacitete, da domači gosti ne pobegnejo na Hrvaško.



Hotelirji tudi letos pričakujejo dobro sezono glede obiska domačih gostov (po ocenah Slovenske turistične organizacije bo domačih turistov letos nekaj manj kot lani, a še vedno 15 odstotkov več kot leta 2019) , a po drugi strani opažajo zadržanost pri gostih iz tujine.



