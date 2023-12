Ko so Janševi ministri odhajali, so si denar delili: enemu že spisali globo, šest jih še trepeta pred končno usodo

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je leta 2022 prejela prijavo, iz katere so izhajali očitki o nepravilnostih in sumu nasprotja interesov pri odločanju o denarnih izplačilih posameznim ministrom 14. Vlade RS zaradi neizrabljenih dopustov (več o tem v članku Ministrom prejšnje vlade nadomestilo za neporabljeni dopust). To vlado je vodil Janez Janša.

Za kaj je šlo v tem konkretnem primeru? Za izplačila denarnih nadomestil za neizkoriščen del dopust. Ministri so o tem odločali na dveh dopisnih sejah Komisije za administrativne zadeve in imenovanja (KAZI), pri čemer so bili vsi sklepi sprejeti na način, da nihče od članov KAZI ni glasoval zanje, je ugotovila Komisija.

»Hkrati iz zapisnika ni razvidno, kateri izmed članov KAZI so na dopisni seji sploh sodelovali. Tovrstna praksa, ki v skladu s Poslovnikom Vlade RS velja tako za dopisne seje vlade kot njenih delovnih teles, je izrazito tvegana in ne dosega pričakovanega standarda transparentnosti. Zato je Komisija vladi priporočila, naj zapisniki sej vsebujejo podatke o tem, kateri člani so na seji sodelovali, in naj spremeni način glasovanja tako, da zgolj dejansko oddan glas (za ali proti) posameznega člana šteje, da je bilo glasovanje opravljeno. Prav tako je vladi priporočila, da preuči, ali so pooblastila, ki jih ministri izdajo državnim sekretarjem za nadomeščanje na sejah KAZI, skladna s Poslovnikom Vlade RS. Celoten postopek pred Komisijo je trajal dlje tudi zaradi identifikacije specifičnosti pravil odločanja vlade in razdrobljenosti gradiv po ministrstvih, so še dodali.«

Zaradi zaznanih sumov kršitev ZIntPK s področja nasprotja interesov je aprila 2023 KPK začela devet prekrškovnih postopkov zoper ministre takratne vlade, tri od teh je že končala:

Postopek zoper Marka Borisa Andrijaniča je Komisija ustavila, ker ni bil član KAZI in se tako ni formalno znašel v okoliščinah nasprotja interesov.

je Komisija ustavila, ker ni bil član KAZI in se tako ni formalno znašel v okoliščinah nasprotja interesov. Pri Jožetu Podgoršku in Boštjanu Koritniku je bilo ugotovljeno, da se nista izločila iz postopka obravnave in odločanja o lastni vlogi za izplačilo denarnega nadomestila ter o tem nista pisno obvestila svojega nadrejenega, s tem pa sta kršila prvi odstavek 38. člena ZIntPK. Podgoršku je bil izrečen opomin, Koritniku pa globa v višini 400 evrov.

Ostalih šest postopkov ni pravnomočno zaključenih, saj so kršitelji napovedali vložitev zahteve za sodno varstvo.

