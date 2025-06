Nekdanja kmetijska ministrica in nekdanja prva dama stranke DeSUS Aleksandra Pivec je včeraj hitro končala obisk na ljubljanskem okrožnem sodišču. Tja je bila povabljena zaradi očitka Evropskega javnega tožilstva, da je med 1. aprilom 2017 in 13. septembrom 2018 v škodo slovenskega proračuna in proračuna Evropske unije pridobila za 26.928,17 evra protipremoženjske koristi. Aleksandra Pivec priznala pomoč pri treh kaznivih dejanjih. S tožilstvom sklenila sporazum za enotno denarno kazen. Zbornica zdaj s tožbo od nje terja dobrih 37 tisoč evrov. Pivčeva je s tožilstvom podpisala sporazum o p...