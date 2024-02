Nekdanja redovnica Gloria o Rupniku: »Rekel je, da ne bom duhovno rasla, če ne bom zadovoljila njegovih spolnih potreb« (FOTO)

Skupina redovnic skupnosti Loyola je Marka Rupnika leta 2021 obtožila, da jih je v 90. letih prejšnjega stoletja spolno in psihično zlorabil, vendar je dikasterij za nauk vere v Vatikanu po preiskavi odločil, da so obtožbe zoper Rupnika zastarale. Rupnika so junija lani izključili iz jezuitskega reda. Papež Frančišek je oktobra dikasterij za nauk vere zaprosil, naj pregleda primer Marka Rupnika, in se odločil, da odpravi zastaralni rok ter s tem omogoči preiskavo.