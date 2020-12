Nekdanja premierka Bratuškova zgrožena nad fotografijo

Objava Alenke Bratušek: verniki prejemajo hostijo. FOTO: Twitter, Alenka Bratušek

Na tretjo adventno nedeljo se je močno razburila nekdanja predsednica vlade, danes poslanka in predstavnica opozicije. Objavila je fotografijo duhovnika in vernikov, ki prejemajo obhajilo. Ob fotografiji sicer ni zapisano, kdaj je nastala in kdo jo je naredil, zdi pa se, da gre za vernike in duhovnika na prostem, morda na nekem parkirišču. Bratuškova je zgroženo zapisala: »Za nadkoalicijsko stranko #RKC prepovedi ne veljajo! #prvorazredni.«Verski obredi so sicer po odloku vlade prepovedani v času epidemije. Daje pa Slovenska škofovska konferenca svojim duhovnikom in vernikom navodila, kako do spovedi, spremljanja verskih obredov itd. Še na prostem je sicer treba nositi maske, ni dovoljeno uživati hrane in pijače, ni dovoljeno druženje itd.Pod objavo Bratuškove pa številni komentarji, med drugim (nelektorirano):»Medtem ko so šole zaprte? Medtem, ko mladi športniki, vključno z državnimi repzentanti mlajših kategorij brez treningov? Nič ne smejo. Kljub upoštevanju ukrepov! Zakaj nikomur ni mar za mularijo brez šole in za NAČRTNO UNIČEVANJE PRIHODNOSTI SLO. ŠPORTA.. medtem ko je maša lahko?«»sendvič zunaj, na distanci se ne sme pojesti, hostijo pa v posvečeni družbi lahko?!?Thinking face Namesto kazni, bodo dobili "nagrade" 700€?!? Pleading face.«»Tud ce ji zunaj. To da ti nekdo tala hrano iz rok v usta je wtf.«