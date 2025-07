Nekdanja judoistka Mateja stopila v bran Marjanu Fabjanu: »Bili so težki časi«

Po razkritjih domnevnih spolnih in fizičnih zlorab ter psihičnega nasilja v judo klubu Sankaku, kjer naj bi najuspešnejši slovenski judo trener Marjan Fabjan izvajal pritisk nad judoistkami, se je zdaj oglasila tudi nekdanja tekmovalka in magistrica zdravstvene nege Mateja Rehar.

V dolgi osebni izpovedi na facebooku je stopila v bran nekdanjemu trenerju, opisala spomine na zahtevne treninge in izrazila razočaranje nad očitki, ki so se pojavili v zadnjih tednih.

»Bili so težki časi – a se kljub temu danes počutim dolžno, da spregovorim tudi v imenu Marjana Fabjana, Simone in njegove družine. Preveč dobro jih poznam. Trdno, pokončno, stojično trdim in verjamem, da bo zmagala pravica.«

Kot ena njegovih prvih judoistk pravi, da je ponosna, da je bila del njegovih sanj, čeprav jih sama nikoli ni dosegla. »Ponosna sem na vse življenjske popotnice, lekcije, ki mi jih je dal in verjamem, da tudi mnogim danes, ki so skusili kanček njegove šole, v vsakdanjem življenju pridejo še tako hudičevo prav! Ravno zaradi njega imam danes lastno hrbtenico, svoj jaz in stojim za svojo besedo.«

Opisuje, da treningi niso bili lahki, a da so bili del neke druge vzgoje, drugačnega časa: »Današnjim otrokom, ovitim v vato, bi bili takšni treningi nesprejemljivi – nasilje! Moj bi pač treniral, ker vem, da je to dobro zanj – ker življenje ni potica!«

Poudarja, da so tudi starši imeli drugačen odnos do otrok in športne discipline, ter primerja takratne razmere s sodobno družbo, kjer po njenih besedah učitelji in trenerji hitro postanejo tarča odvetnikov.

Spomni se tudi konkretne izkušnje iz otroštva, ko je zbolela pred pripravami v Avstriji, a kljub vročini odšla na pot. Tam je treninge opravila z visoko vročino, končala v bolnišnici s 41,4 stopinje, Fabjan pa je po njenih besedah osebno odšel po njene starše in jo odpeljal domov. Šele mnogo let kasneje ji je zaupal, da je tisti dan doživel srčni infarkt.

»Oprosti Fabi (kakor me spomin ne vara, sem ti tudi prva nadela nadimek:)) nisem hotela, bila sem samo želen otrok tvojih treningov, ki jih kasneje punce (nekatere) več niso razumele...«

V nadaljevanju pisanja izraža kritiko nad nekdanjimi judoistkami, ki so po njenem mnenju »kahektične, podhranjene, anoreksične« in niso zmogle treningov, kot so jih zmogli drugi. Kritična je tudi do staršev, ki so, kot piše, izvajali več pritiska kot trenerji.

Reharjeva trdi, da so zgodbe o zlorabah plod jeze in sovraštva tistih, ki jim v športu ni uspelo, ter da so njihove osebne travme zdaj šele prišle na plano.

Ob tem se sprašuje, koliko ljudi na Judo zvezi Slovenije prejema denar, medtem ko po njenih besedah Fabjan od zveze dobi »drobiž ali nič«, odvzeli pa naj bi mu tudi sponzorski avto. »Slišala sem tudi, da mu bodo uničili vse, na koncu pa še družino in to resno!«

Za konec se dotakne še politike v slovenskem judu, navaja domnevne zlorabe sistemskih privilegijev in zaključuje z jasnim sporočilom: »Fabi, imaš ti to, LA 2028 je tvoj! Navijam v prvi vrsti, zveza bo pa karte pa vse zrihtala.«