Nekdaj nacionalni ponos, danes se takole klavrno končuje njena zgodba (FOTO)

Družba Adria Airways potihoma ugaša. Postopek stečaja se je začel pred časom, letala, ki so nosila oznako našega nacionalnega prevoznika, pa so šla v roke drugim. Kar je premoženja ostalo, išče novega lastnika prek dražb, in sicer bo novi lastnik najboljši ponudnik. Trenutno stečajni upraviteljposkuša unovčiti naslednje:: 20 kosov, velikosti 120 centimetrov, so na voljo za 1.500 evrov. Ponudbe morajo biti oddane do 17. avgusta 2020.: za šolanje in treninge pilotov. Novega lastnika bi dobil, če bi bil ta zanj pripravljen odšteti 50.000 evrov (kupca so pred tem iskali za 93.000 evrov). Ponudbe morajo biti oddane do 1. septembra 2020.se prodajajo v šestih sklopih, vrednih skupaj prek 80.000 evrov. Rok za oddajo ponudb je 10. avgust 2020., vredna skoraj 100.000 evrov. Rok za oddajo ponudb je 10. avgust 2020. Za še en sklop, vreden okoli 25 tisoč evrov, ponudbe zbirajo do 20. julija 2020.: 3.275 evrov. Rok za oddajo ponudb je 6. avgust 2020.: gre za 24 artiklov, ki jih je mogoče dobiti za 500 evrov. Rok za oddajo ponudb je 31. julij 2020.ter druga oblačila letalskih posadk ter, ki so jih uporabljale posadke letal: gre za rabljeno opremo, ki je last stečajnega dolžnika in je bila po začetku stečaja vrnjena dolžniku – gre za 4.564 artiklov. Vrednost je 9.000 evrov. Rok za oddajo ponudb je 24. julij 2020.ter druga oblačila letalskih posadk, kar skupaj predstavlja okrog 1.734 artiklov: 20.000 evrov. Rok za oddajo ponudb je 20. julij 2020.Vse cene so izklicne in brez morebitnih pripadajočih davščin.Če ustavimo še pri dolgovih: seznam prijavljenih terjatev, ki je javno dostopen, kaže, da je bilo v stečaju prijavljenih za skoraj 151 milijonov evrov terjatev, od tega jih je stečajni upravitelj priznal 87,7 milijona, ostale pa je prerekal.