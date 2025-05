Nekateri slovenski vplivneži globoko v minusu: Potrčevo podjetje tik pred bankrotom?

Poslovni asistent Bizi je objavil najnovejše finančne podatke slovenskih podjetij za leto 2024, ki omogočajo vpogled v poslovanje več kot 248.570 pravnih oseb. Med njimi so tudi podjetja, ki jih vodijo znani slovenski vplivneži. Razkritje pokaže raznoliko finančno sliko – od stabilnega dobička do večjih izgub.

Podjetje Tejani, ki ga vodi vplivnica Teja Jugovic, bolj znana kot Coolmamacita, je v letu 2024 ustvarilo 168.754 evrov čistih prihodkov in zaključilo leto z 38.469 evri dobička. V primerjavi z letom prej se je prihodek povečal za 27 tisočakov, medtem ko se je dobiček zvišal za 5000 evrov.

Lepa afna znova v minusu

Podjetje Lepa afna, za katerim stoji vplivnica Lea Filipovič, je lani ustvarilo 73.103 evrov prihodkov, vendar zaključilo leto z 20.000 evri izgube. Že leto poprej so ob višjih prihodkih (85.253 evrov) zabeležili 25.000 evrov izgube, kar kaže na nadaljevanje negativnega trenda.

Padci tudi pri Sanji Grohar

Pri TCPA, podjetju, ki ga vodi vplivnica Sanja Grohar Kovič, je zaznati precejšen padec. V letu 2024 so ustvarili okoli 110.000 evrov prihodkov, vendar končali s 7300 evri izgube. Leto prej je podjetje poslovalo bolje, saj je ob 146.668 evrih prihodkov ustvarilo 22.000 evrov dobička.

Vitaminklinik Marka Potrča v globokih težavah

Najbolj alarmantno finančno sliko prikazuje podjetje Vitaminklinik, katerega obraz je nekdanji televizijski voditelj Marko Potrč. Čeprav so prihodki v letu 2024 presegli 400.000 evrov, je podjetje zabeležilo kar 162.225 evrov izgube. Leto prej so z milijonom prihodkov ustvarili 18.000 evrov dobička, kar nakazuje na izrazit preobrat v negativno smer. Konec marca smo sicer ekskluzivno poročali, da Potrč toži solastnika podjetja Vitaminklinik in zahteva izključitev iz solastništva družbe.

Hajdi z milijonskimi prihodki, a skoraj simboličnim dobičkom

Vedeževalec Blaž Knez pa je prek svojega podjetja Magija lani ustvaril 236.903 evrov prihodkov in približno 6000 evrov dobička. V letu 2023 so prihodki znašali 355.311 evrov, kar pomeni občuten padec, medtem ko je dobiček ostal približno enak.

Podjetje Hajdi.si, katerega solastnica je vplivnica Hajdi Korošec Jazbinšek, je v letu 2024 ustvarilo 1.410.868 evrov prihodkov in zaključilo z zgolj 1104 evri dobička. Leto prej so prihodki znašali 1.542.394 evrov, dobiček pa je bil približno enak.