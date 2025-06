Nekateri Slovenci kupili vstopnice za Thompsona, zdaj so si premislili, razlogi vas niti ne bodo presenetili

Hrvaška se pripravlja na enega največjih glasbenih dogodkov v svoji zgodovini – koncert Marka Perkovića Thompsona, ki bo 5. julija na zagrebškem Hipodromu. Po napovedih naj bi se dogodka udeležilo do pol milijona ljudi, zato so pristojne službe že objavile natančna navodila za varno udeležbo.

Thompsonovi oboževalci v Zagreb prihajajo iz kar 45 držav sveta in več kot 5.000 različnih mest, največ z Dunaja, Gradca, Mostarja, Frankfurta in Stuttgarta, so povedali organizatorji. Med njimi je tudi dobrih 4 tisoč Slovencev. Polovica vseh kupcev je mlajša od 32 let, največji delež obiskovalcev pa je starih 28 let.

Objavili so zemljevid zapor prometa, ki bodo v veljavi že dva dneva pred koncertom zaradi varnosti ljudi. FOTO: Zaslonski posnetek

Hrvaški zavod za javno zdravstvo je za obiskovalce pripravil kopico napotkov. Med drugim priporočajo uporabo posebne mobilne aplikacije z zemljevidom prizorišča, lokacijami zdravstvene pomoči in nujnimi obvestili. Opozarjajo tudi na nevarnost prekomerne izpostavljenosti hrupu ter priporočajo zaščito sluha in skrb drug za drugega v množici.

Medtem ko potekajo razprave o organizacijskih in varnostnih vidikih dogodka, se vzporedno odvija tudi množična prodaja vstopnic in niti ne preprodaja, kot so morda sprva mislili nekateri kupci, da bodo vstopnice lahko preprodali po višjih cenah, zato so jih tudi več nabavili.

Na 400 hidrantih bodo nameščene pipe, da bodo imeli obiskovalci dostop do pitne vode na poti do koncerta. Poleg tega bo na prizorišču sedem cistern s pitno vodo. FOTO: Goran Stanzl/ Pixsell

Organizatorji so prodali pol milijona vstopnic, vendar jih je zdaj mogoče najti na številnih spletnih oglasnikih. Prvotne cene so znašale med 30 in 60 evrov (odvisno od kategorije), a se zdaj prodajajo po istih ali celo nižjih zneskih, kar je povzročilo razočaranje med tistimi, ki so morda želeli zaslužiti s preprodajo.

Hrvaški zavod za javno zdravstvo obiskovalcem priporoča, naj imajo s seboj listič z osebnimi podatki in kontaktnimi informacijami najbližjih, da jih je mogoče identificirati in stopiti v stik s svojci. FOTO: Marko Lukunic/Pixsell

Zakaj so se Slovenci odločili za prodajo vstopnic?

Okoli deset oglasov je mogoče zaslediti tudi na slovenskem oglasniku Bolha, še več pa na facebook spletnem oglasniku Market place, kjer uporabniki ponujajo vstopnice – največkrat po dve, štiri ali več.

Vstopnice za Thompsonov koncert se na Bolhi večinoma prodajajo po ceni okoli 30 evrov za parter in 50 evrov za fan pit, kar ustreza prvotnim cenam ob nakupu. To kaže, da prodajalci nimajo namena zaslužiti, temveč si predvsem želijo vstopnice oddati naprej in povrniti stroške, ker se dogodka iz različnih razlogov ne bodo udeležili.

Za odločitev o prodaji so razlogi različni, kot so nam pojasnili nekateri prodajalci, ki vstopnice prodajajo na Bolhi.

Marko Perković - Thompson Thompson naj bi samo s prodajo majic zaslužil kar 700 tisoč evrov, medtem ko krožijo govorice, da bi lahko njegov koncert prinesel tudi do 20 milijonov evrov prihodkov. FOTO: Nino Strmotic/Pixsell

Jernej pojasnjuje: »Seveda smo želeli iti na koncert, vendar smo se zaradi vročine, pričakovane gneče in prometnega kolapsa odločili, da ostanemo doma. Če kart ne prodam, jih podarim prijatelju.«

Druga prodajalka pravi: »Kupila sem štiri vstopnice, a se dve osebi zaradi službenih obveznosti koncerta ne bosta mogli udeležiti.«

Tretji kupec dodaja: »Vstopnice prodajam, ker mi organizator noče vrniti denarja. Na koncert sem nameraval iti, ko je bilo rečeno, da bo število obiskovalcev omejeno na največ 200.000, kar bi bilo še sprejemljivo in obvladljivo. Zdaj, ko so število obiskovalcev povečali na več kot 500.000, si težko predstavljam, da bo dogodek varen za obisk z družino.

Zdi se mi, da bo vse skupaj totalni kaos – organizacije so se lotili preveč površno. Napovedujejo oziroma pozivajo nas celo, naj pridemo na koncert že 1–2 dni prej. V tako veliki množici, na prostem, ob temperaturah nad 30 °C, je pričakovati, da se ne bo zgodilo nič hudega, precej naivno. Mi se dogodka ne bomo udeležili izključno zaradi varnosti.

Žal vstopnic za tribune nisem dobil, prav tako ne za fan pit, zato sem takrat v prvem krogu kupil vstopnice za parter. Če bi že na začetku vedel, da bo šlo za dogodek z več kot 500.000 ljudmi in takšno zmedo, jih nikoli ne bi kupil.«

Prodajalka Nina je s soprogom kupila dve vstopnici, a sta se odločila, da se koncerta ne bosta udeležila, ker ju je strah tolikšne množice ljudi. »Ob takem številu ljudi gre hitro lahko kaj narobe, vprašanje je le, kaj,« pravi, zato bo vstopnice raje podarila prijateljem, za 60 evrov, kolikor bo v minusu, pa si bo raje privoščila kakšen sproščen dan v naravi.

Iz povedanega je jasno, da številni obiskovalci v zadnjih dneh preudarjajo odločitev, ali se sploh podati na dogodek, ki obeta rekordno množico, a hkrati tudi resne organizacijske izzive.