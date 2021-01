Nekateri bodo lahko šli na smučišča, popravit avtomobile in kupit otroška oblačila

Tudi ob sproščanju ne smemo pozabiti na vsa pravila za zajezitev širjenjea virusa. FOTO: Gov.si

ohranjajmo primerno razdaljo,

vzdržujmo higieno rok in kašlja,

nosimo masko,

vključimo aplikacijo #OstaniZdrav.

Tako varujemo sebe in predvsem tiste okoli nas. Na poti v službo ali šolo, ko gremo po raznih opravkih in nakupih, bodimo še posebno pozorni. Ko se odpravimo od doma, ravnajmo odgovorno in:Tako varujemo sebe in predvsem tiste okoli nas.

Vrtci iz treh regij odprti le za nujno varstvo



Laboratorijske vaje za študente dovoljene

Dejavnosti, ki se odpirajo v ponedeljkom v devetih regijah

premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov kmetovalcev,

servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil ter koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),

specializirane prodajalne z otroškim programom.

Otroška oblačila se bo dalo kupiti v devetih regijah. FOTO: Shutterstock Photo

V devetih regijah odprta smučišča

Nekoliko boljša epidemiološka slika v zadnjem tednu dni je prinesla končno nekaj olajšanja za Slovence in Slovenke. S soboto oziroma s prihodnjim ponedeljkom, 25. januarja, se v devetih slovenskih regijah sproščajo določene dejavnosti, odpirajo šole za prvo triado ter vrtci . A ob tem, ko je sporočil dobro novico, je premieropozoril, da se ne smemo sprostiti, kajti kaj hitro se lahko razmere spet poslabšajo.»Glede na to, da je epidemiološka slika v Sloveniji še vedno izjemno resna, da smo iz črne v rdečo fazo prešli za dobrega pol koraka, je pri vseh dejavnostih, kjer bo prišlo do določenega sproščanja, še toliko bolj pomembno, da se striktno držimo navodil, da tu ni nekih izjem, da upoštevamo vse ukrepe,« je poudaril premier in izpostavil, da bosta tako zdravstvena inšpekcija kot policija poostrili nadzor. »Ne želimo si, da v prihodnjih tednih zaradi poslabšanja epidemiološke situacije ponovno nekatere ukrepe, ki jih bomo zdaj sprostili, zaostrujemo,« je ob tem dodal. Prav tako je po besedah predsednika vlade od naših skupnih naporov odvisno, ali je tveganje, ki ga sprejemajo s sproščanjem, pravilno in razumno.Za vrtce, ki niso v regijah v rdeči fazi, še vedno velja, da opravljajo nujno varstvo za otroke. Župan občine, kjer vrtec obratuje, lahko oceni, da je njegovo delovanje nujno potrebno za varstvo otrok, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti. V tem primeru prepoved zbiranja v zmanjšanem obsegu za vrtec ne velja.Prav tako je z odlokom odpravljena prepoved zbiranja za študente za opravljanje laboratorijskih vaj in individualnega pouka (tako v višjih strokovnih šolah kakor tudi na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih). Izjeme, ki jih predvideva odlok pri zbiranju, veljajo za zaposlene v zavodih in posameznike, ki v njih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske pogodbe) ter člane organov zavodov. Prav tako je dodatno določena izjema pri prepovedi zbiranja (ne glede na regijo) za učence in dijake, ki potrebujejo nujno pomoč svetovalne službe, ter za izvedbo nujnih postopkov povezanih z nadaljevanjem izobraževanja.Regije, ki so dosegle stopnjo sproščanja, so:. Janša pričakuje, da bodo v območju rdečega kmalu tudi preostale tri regije.Vlada je predlagala sproščanje prepovedi obratovanja žičniških naprav na način, da se dovoli obratovanje žičniških naprav ob hkratnem upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje in da upravljavec žičniških naprav zagotovi hitro testiranje (HAGT) v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče. Uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih prog bo dovoljena osebam, ki predložijo negativni test na koronavirus, opravljen v Sloveniji, ki ni starejši od 24 ur, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev. Predložitev negativnega testa ne bo potrebna za profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov. Takšen odlok mora pripraviti ministrstvo za infrastrukturo, a smučišča naj bi začela delovati že v soboto (samo v devetih regijah).Glede na fazo sproščanja se bodo, kot kaže, odprli tudi muzeji, galerije in knjižnice.prehod med regijami ni dovoljen (le za izjeme) in zbiranje na javnih mestih prav tako ne.