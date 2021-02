Nekatere občine že zelene, a delijo usode celotne regije

Z 2000 okuženih v sedmih dneh na ...

Zelene občine

Manj mrtvih s covidom

Število umrlih v Sloveniji. FOTO: Zslonski posnetek

V zadnjih dneh imamo občutek, da koronaštevilke počasi padajo in da se epidemija umirja. Pa se res? Včasih je iz besed vodilnih državi razumeti, da ni tako, tudi iz besed direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milana Kreka je razumeti, da se v zadnjih dneh razmere spet slabšajo Povprečje okuženih v zadnjih sedmih dneh, z vključenimi podatki za nedeljo, se je v primerjavi z dnevom prej malenkost povečalo (0,7 odstotka), tudi hospitaliziranih in tistih, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje (oboje + 1,2 odstotka). Če poravnamo posamezne dneve z istim dnevom tedna prej, vidimo, da imamo dneve ko je število okužb manjše in dneve, ko je število okužb večje, pod črto pa je bilo v zadnjem tednu okužb manj (– 75):– ponedeljek: – 18 okuženih,– torek: + 152 okuženih,– sreda: + 83 okuženih,– četrtek: – 160 okuženih,– petek: – 226 okuženih,– sobota: + 38 okuženih in– nedelja: + 56 okuženih.Sedemdnevno povprečje se v zadnjih desetih dneh drži na približno enaki ravni (trenutno na 1230 okuženih, za primerjavo: v začetku decembra lani se je ta številka gibala pri okoli 1500). Po krajšem odpiranju za božič in novo leto se je krivulja obrnila navzgor, v najslabših dneh je sedemdnevno povprečje znašalo več kot 2000, nato pa se je krivulja obrnila navzdol. A če se je že zdelo, da bo padec hiter, se je krivulja ponovno sploščila, v zadnjih dneh pa je zaznati celo manjšo rast. A nič še ni dokončnega.Pogled na statistične regije razkrije, da smo še v precej rdeče-črnem objemu, kar ne nakazuje na bistvena sproščanja ukrepov. Izjema je Koroška, ki je zakorakala v oranžno območje.Črne regije so posavska, jugovzhodna Slovenija, goriška, na meji z rdečo pa sta obalno-kraška in zasavska. Tiste statistične regije, ki jih nismo omenili, so rdeče. Znotraj regij pa obstajajo tudi občine, ki so zelene, a kaj ko sproščanje ukrepov na tem nivoju ni predvideno, kar pomeni, da delijo usodo celotne statistične regije. Med zeleni občinami sta denimo Hodoš in Kobilje.V Sloveniji smo do danes zabeležili že več kot 3500 pokojnih, ki so bili okuženi z novim koronavirusom. Najslabši dan, če gledamo le smrti, od začetka epidemije je 7. december, ko je umrlo kar 66 ljudi. Pravzaprav, po umrlih, preračunano na milijon prebivalcev, smo med najslabšimi državami na svetu. Podatki statističnega portala statista.com nas danes uvrščajo na drugo mesto, za Belgijo. Sledijo nam Velika Britanija, Češka, Italija, BiH, Severna Makedonija, ZDA, Bolgarija, deseterico pa zaključi Moldavija. Hrvaška je na 16. mestu, Avstrija 31., Nemčija 38., Srbija 41. Ne glede na dejstvo, da imamo glede na število prebivalcev precej umrlih, se je to število na dnevni ravni v zadnjih tednih precej zmanjšalo, kar prikazuje spodnji graf.Kako se bo končalo? Odvisno, katero projekcijo gledate in kako se bo pri nas razpasla katera od močno nalezljivih variant virusa. Če jih pri izračunih zanemarimo, bi se epidemija lahko izpela nekje maja ali junija, meni Krek.