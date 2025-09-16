Nekatere ceste so že pod vodo, Slovenijo zajeli močni nalivi, grozi tudi toča (FOTO in VIDEO)

Hladna fronta je že dosegla severovzhodno Slovenijo, kjer je zapihal veter severnih smeri. V pasu od Nove Gorice do Ljubljanskega barja se pojavljajo nevihte z močnejšimi nalivi, poroča Agencija RS za okolje (Arso). »Tako smo med 11.30 in 12.00 na merilni postaji Otlica izmerili naliv, v katerem je padlo 33 mm dežja,« so sporočili na družbenih omrežjih.

Poplavilo je tudi cesto Bazara–Volčja Draga:

Video: Aljoša Pulec

Padavine se bodo po napovedih vremenoslovcev popoldne razširile nad vso Slovenijo, krajevno so možni močnejši nalivi.

»Nevihta, ki je prečkala Ljubljansko barje, se je južno od Grosuplja okrepila. Glede na radarsko odbojnost je poleg močnejšega naliva precej verjetna tudi toča. Možni so močnejši sunki vetra,« še svarijo vremenoslovci.

Opozorilo. FOTO: Meteo.si

Najpozneje bo začelo deževati v južnih krajih, kjer bo sprva še nekaj jasnine. Zapihal bo severovzhodnik, zvečer na Primorskem šibka do zmerna burja. Občutneje se bo ohladilo. Popoldanske temperature bodo v severni polovici Slovenije od 13 do 17, v južni pa od 20 do 26 °C.

Ponoči bo dež ponehal, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Do jutra se bo ponekod že delno zjasnilo, tam bo lahko nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem do 17 °C.