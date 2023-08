Nekatere ceste in mostovi še vedno zaprti: bi radi pomagali? Preverite, kaj morate narediti

Na območjih, ki jih je prejšnji konec tedna prizadela katastrofalna ujma, se bosta tudi danes nadaljevala čiščenje domov, cest in infrastrukture ter sanacija nastale škode. Nekatere ceste in mostovi so po državi še vedno zaprti, ponekod imajo težave z vodooskrbo.

Prebivalcem in pristojnim službam bodo tudi danes pomagali številni prostovoljci. V civilni zaščiti ob tem opozarjajo na nujnost organiziranega prihoda na teren in po vnaprejšnjem dogovoru. Nujno je, da se posamezniki, ki želijo pomagati, pred odhodom na posamezne lokacije, vpišejo v aplikacijo Uprave RS za zaščito in reševanje: https://poplave2023.urszr.si/.

Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo vse prebivalce na prizadetih območjih prosijo, naj z muljem ravnajo na pravilen način, da ne bi prišlo do onesnaženja, ustrezno naj se tudi zaščitijo, mulj pa odložijo na mesta, kjer se zbirajo odpadki.

V Lučah bodo danes poleg čiščenja in sanacije reševali še težave z vodovodom. Zaradi okvare v soboto še niso imeli vode, saj so iskali mesto, na katerem vodovod spušča.

Postavljajo most čez Mežo

Posledice poplav in potek obnove prizadetih območij si bo na območju Občine Litija ogledala ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon.

Na Prevaljah je bilo medtem za danes napovedano odprtje montažnega mostu čez Mežo, a naj bi ga po zadnjih informacijah za promet odprli v ponedeljek dopoldne. Most od petka postavljajo pripadniki Zvezne agencije za tehnično pomoč, ki jih je za odpravo posledic poplav v Slovenijo napotila Nemčija v okviru mehanizma civilne zaščite EU.

Ista ekipa bo postavila še en most čez Mežo pri bencinskem servisu na Prevaljah. Dela na temeljni plošči za ta most že tečejo, v ponedeljek pa bodo most pripeljali iz Nemčije. V ponedeljek bodo stekla tudi dela na vodovodu Prevalje-Mežica, je v soboto za STA dejal prevaljski župan Matic Tasič.