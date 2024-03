Nekatera naša podjetja krojijo svetovni vrh

Gradbeništvo je globalno med najmanj digitalno zrelimi panogami, v EU je bilo lani 90 odstotkov podjetij z najmanj desetimi zaposlenimi ocenjenih z nizkim digitalnim indeksom, v Sloveniji skoraj 97 odstotkov. A digitalizacijo je treba razdeliti na več sklopov – na določenih področjih so nekatera slovenska podjetja v svetovnem vrhu.

»V gradbeništvu se je digitalizacija najprej pojavila v gradbeni projektivi, in tu imamo podjetja, ki do podrobnosti obvladajo tehnologijo načrtovanja v tehniki BIM in so med vodilnimi na svetu. Tudi na področju gradbene operative so podjetja, ki odločno digitalizirajo in sinhronizirajo vse postopke, od upravljanja gradbene mehanizacije do upravljanja proizvodnih obratov ter asfaltnih in betonskih baz, vsi procesi potekajo sinhronizirano, prek računalnikov,« poudarja Gregor Ficko, direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS.

