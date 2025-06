Nekaj se pripravlja? Najnovejša odločitev ZDA odmeva, svet se boji najhujšega

Združene države Amerike se pripravljajo na evakuacijo svojega veleposlaništva v Iraku zaradi povečanih varnostnih tveganj v regiji, so v sredo navedli trije ameriški in dva iraška vira, ameriški uradnik pa je dejal, da bi lahko vojaške družine zapustile tudi Bahrajn.

Iran in Združene države imajo že desetletja napete odnose. Teheran je Washington obtožil vmešavanja v njegove notranje zadeve, pri čemer je navedel dogodke, od državnega udara leta 1953 do umora iranskega vojaškega poveljnika v ameriškem napadu z brezpilotnim letalom leta 2020. Washington kot dokaz, da Iran predstavlja grožnjo Izraelu, zavezniku ZDA, pa tudi interesom Washingtona v regiji, navaja iransko podporo militantnim skupinam na Bližnjem vzhodu, vključno s Hamasom v Gazi, Hezbolahom v Libanonu in Hutijem v Jemnu.