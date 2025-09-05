DRŽAVNA MREŽA POTRESNIH OPAZOVALNIC

Nekaj pred osmo zvečer je del Slovenije stresel potres

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Cylonphoto Getty Images/istockphoto
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Cylonphoto Getty Images/istockphoto

STA, N. P.
05.09.2025 ob 21:43
STA, N. P.
05.09.2025 ob 21:43

Poslušajte

Čas branja: 0:47 min.

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 19.54 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,8. Po prvih podatkih je bilo žarišče v bližini Mokronoga.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Šentruperta, Mirne, Prelesja, Mokronoga in Trebnjega.

Ali ste ga čutili? Izpolnite vprašalnik na tej povezavi.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

potres tresenje tal seizmografi Slovenija potresi v Sloveniji Arso seizmologi magnituda

Priporočamo

Še malo, pa bosta Golob in Gabrova dahnila »da«! Takšen je danes pogled na prizorišče (FOTO)
Photo
Kekovi izbranci z remijem začeli kvalifikacije za SP 2026
Na sojenju za umor pri Brniku spregovoril oče žrtve: »Branim pravico svoje hčere, ki je bila ubita na grozovit način«
Koncerta ne bo! Challe Salle odpovedal nastop, na spletu završalo: »Osnovnošolci pač ne morejo hodit v klube«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Komentarji:

Priporočamo

Še malo, pa bosta Golob in Gabrova dahnila »da«! Takšen je danes pogled na prizorišče (FOTO)
Photo
Kekovi izbranci z remijem začeli kvalifikacije za SP 2026
Na sojenju za umor pri Brniku spregovoril oče žrtve: »Branim pravico svoje hčere, ki je bila ubita na grozovit način«
Koncerta ne bo! Challe Salle odpovedal nastop, na spletu završalo: »Osnovnošolci pač ne morejo hodit v klube«

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.