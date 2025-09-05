Nekaj pred osmo zvečer je del Slovenije stresel potres

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 19.54 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,8. Po prvih podatkih je bilo žarišče v bližini Mokronoga.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Šentruperta, Mirne, Prelesja, Mokronoga in Trebnjega.

Ali ste ga čutili? Izpolnite vprašalnik na tej povezavi.